Abasolo presenta plan de Protección Civil para Día de Muertos

Abasolo, Guanajuato.- En el marco de las próximas celebraciones de Día de Muertos, el Gobierno Municipal de Abasolo llevó a cabo la presentación del Programa Municipal de Protección Civil para la Atención de Fenómenos Socio-Organizativos, con el propósito de garantizar la seguridad y el orden durante los eventos alusivos a esta importante tradición.

La exposición del plan estuvo a cargo de Jorge Cisneros López, coordinador municipal de Protección Civil, quien dio a conocer las estrategias y medidas preventivas que se implementarán para salvaguardar la integridad de la población durante las festividades.

Durante la sesión también se presentó el programa del Festival de Día de Muertos “Una Luz para No Olvidar”, que contempla diversas actividades culturales y artísticas diseñadas para fortalecer las tradiciones mexicanas y rendir homenaje a quienes nos precedieron.

El acto contó con la presencia del Presidente Municipal, Job Gallardo; el Secretario del Ayuntamiento, Gerardo Alvarado Ceballos; así como de regidores, directores y representantes de distintas áreas municipales, quienes reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para que las celebraciones transcurran con seguridad, orden y respeto a las tradiciones abasolenses.