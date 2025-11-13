DIF Irapuato entrega 47 apoyos ortopédicos para impulsar movilidad e inclusión

Irapuato, Gunajuato.- El Sistema DIF Irapuato, encabezado por Valeria Alfaro García, realizó la entrega de 47 aparatos ortopédicos como parte de la estrategia “Unidos en Movimiento”, en colaboración con Tienda Básicos.

Lo anterior, con el propósito de impulsar la inclusión y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad o movilidad reducida,

Valeria Alfaro, presidenta del Sistema DIF Irapuato, resaltó la importancia de la participación de Tienda Básicos en el cambio de la calidad de vida de las y los irapuatenses.

“Necesitamos de la suma de todos para poder salir adelante, para poder atender a todas las personas que se acercan con nosotros; quiero decirles a todos los colaboradores de Tienda Básicos que hoy han transformado la vida de muchas personas. Quiero decirles que no están solos, que cuentan con el DIF de Irapuato; todos merecemos tener las mismas oportunidades y todos merecemos tener calidad de vida” enfatizó.

Esta entrega forma parte del esquema solidario de Tienda Básicos, en el que las y los colaboradores realizan aportaciones voluntarias y el titular de la comercializadora DECASA complementa la suma recaudada para ampliar el número de apoyos. En esta edición se logró una inversión total de $148,319.00

Los apoyos entregados incluyeron sillas de ruedas hospitalarias, todo terreno y PCI, auxiliares auditivos, bastones para personas con discapacidad visual, andaderas, prótesis mamarias y camas hospitalarias, elementos que se convierten en herramientas de autonomía e independencia.