Libia Dennise reconoce a más de 6 mil integrantes de Comités de la Gente en Guanajuato

León, Guanajuato.- “Los Comités de la Gente son prueba de que cuando una comunidad se organiza, todo es posible. A ustedes que están trabajando desde cada rincón de Guanajuato les digo, gracias por construir familias que lo dan todo por este Estado, cuenten conmigo”, dijo la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al presidir el 6º Encuentro Estatal de Estructuras de Participación Social.

Este encuentro realizado en la Velaria de la Feria de León reunió a más de 6 mil personas, integrantes de 546 de los también llamados Comités de la Gente, lo que representa más de la mitad de los 1 mil comités conformados en los 46 municipios de Guanajuato.

La Mandataria Estatal reconoció, agradeció y fortaleció la labor de quienes cada día se organizan para transformar sus comunidades desde la participación ciudadana. “Quiero refrendar con ustedes el compromiso del Gobierno de la Gente de seguir siendo un Gobierno cercano, porque somos nosotros quienes tenemos que estar ahí con ustedes”, expresó.

Por su parte, la titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador subrayó que este esfuerzo es parte del modelo de gobernanza participativa que impulsa la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien ha confiado en la ciudadanía como motor principal de desarrollo y bienestar.

“Aquí los hombres y mujeres que se encuentran presentes no solamente saben que hay problemas, saben todas ustedes que son parte de la solución, les quiero agradecer que hayan transformado sus colonias, sus comunidades, pero también que hayan transformado su vida.”, expresó.

Los Comités de la Gente surgieron como estructuras de participación impulsadas por la Secretaría del Nuevo Comienzo, para fortalecer el tejido social, promover la corresponsabilidad y acercar la acción de gobierno a quienes la necesitan.

Cada comité es integrado por 11 personas comprometidas con su entorno y el 95 por ciento de sus integrantes son mujeres, que se organizan, dialogan, gestionan y encabezan acciones comunitarias que marcan una diferencia real.

En este encuentro, también se realizó la Premiación Regional de Comités de Mayor Participación, un reconocimiento que celebra el esfuerzo, el liderazgo y el impacto transformador.

La Gobernadora Libia Dennise premió a tres categorías: Mayor Impacto en su Comunidad (San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Guanajuato, Irapuato, Manuel Doblado, Celaya, León); Capacitación con Logro Emprendedor (Xichú, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Abasolo, Jaral del Progreso, Cortazar, León); y al Interventor Destacado (Tierra Blanca, Ocampo, Irapuato, Pénjamo, Jaral del Progreso, Cortazar, León), distinguiendo a quienes han logrado movilizar a su comunidad, mejorar su entorno, impulsar proyectos productivos y fortalecer tejido social.

El modelo de los Comités de la Gente opera en Zonas de Atención Prioritaria, donde los Comités son un instrumento clave para escuchar, entender y atender necesidades reales.

Gracias al acompañamiento de las interventoras e interventores sociales, y al trabajo coordinado con las articuladoras y articuladores regionales, los comités no sólo identifican sus prioridades: también las convierten en resultados.

Prueba de ello son las 2 mil 398 acciones comunitarias hasta ahora, tales como: limpieza y rehabilitación de espacios públicos; pintura de áreas comunes, guarniciones y escuelas; actividades culturales, deportivas y recreativas; talleres de repostería, economía familiar y capacitación; proyectos productivos; así como jornadas de salud, bienestar emocional y regularización educativa.

Este programa también ha permitido vincular a los comités con servicios como empleo temporal, ferias del empleo, atención médica, programas educativos, apoyo a proyectos productivos y acciones que fortalecen la calidad de vida de miles de familias.

En este encuentro estuvo presente Alejandra Gutiérrez Campos, Presidenta Municipal de León; así como integrantes del Gabinete del Gobierno de la Gente; y legisladores y legisladoras locales y federales.