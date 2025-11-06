Adriana Guzmán llegó a Pénjamo para intentar el “abrazo” entre síndico y alcaldesa

Por El Columpio

La Presidenta de MORENA en Guanajuato, Adriana Guzmán llegó a Pénjamo para intentar remediar o más bien frenar los constantes embates del síndico Ramiro Zaragoza contra la alcaldesa Yozajamby Molina Balver.

En un escueto texto, Adriana dice “hoy sostuvimos una plática con nuestras autoridades de Pénjamo, la Presidenta Yozajamby Molina y el síndico Ramiro Zaragoza Ramírez, con quien compartimos la importancia de seguir impulsando la transformación en cada rincón de nuestro estado. Seguimos trabajando en unidad, con todas y todos, guiados siempre por los principios y valores de nuestro movimiento”.

Aunque las propias fotografías, distan de un posible acuerdo o disuasión de las diferencias que hay entre ambos; porque de las dos fotos publicadas, en ninguna aparece el síndico, junto a la presidenta municipal y los líderes de MORENA (Jesús Ramírez y Adriana Guzmán).

El síndico que pareciera ungido por la izquierda, se ha jactado en repetir una y otra vez que él si es de izquierda, cuando pertenece a la misma administración, cuando en lugar de buscar propuestas, cada vez que se le pregunta lo que sea, dice que es el prian, que él evoca los preceptos de AMLO y que sigue en la lucha, cuando en la realidad, ni se sabe qué hace.

La falta de coyuntura entre ambos personajes no sólo es un berrinche por tener el poder, sino podría ser la pérdida de todo el municipio, porque hay un dicho que dice “en la casa, aunque la familia sea lo que sea es la familia y se le respeta”.