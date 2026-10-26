Proponen mayor inclusión para disfrutar Pueblos Mágicos guanajuatenses

San Luis de la Paz, Guanajuato. – Con propuestas para que haya mayor inclusión y más personas puedan disfrutar los Pueblos Mágicos de la entidad, esta mañana se realizó el quinto foro de Consulta sobre Turismo Accesible en la región de Mineral de Pozos dentro de este municipio, con la finalidad de que especialistas y ciudadanía compartan sus experiencias, opiniones e ideas que ayuden a enriquecer la iniciativa que contempla la colocación de placas inclusivas en los destinos turísticos del estado.

El presidente municipal de San Luis de la Paz, Rubén Urías Ruíz, destacó que para los habitantes de su municipio el turismo representa una palanca clave de desarrollo económico, generación de empleos y oportunidades para las familias, además de una vía para mostrar al mundo la riqueza cultural, histórica y natural del estado.

Reconoció de manera especial la presencia de las personas con discapacidad en el foro, celebrando que se haya elegido a Mineral de Pozos como sede de este ejercicio legislativo y subrayando que la voz de quienes viven y trabajan en los destinos turísticos debe ser tomada en cuenta al momento de tomar decisiones que impactan la vida diaria.

La directora de Sostenibilidad Turística de la Secretaría de Turismo e Identidad del Estado, Claudia Lorena Campos Delgado, externó que hablar de turismo accesible significa abrir la posibilidad de que cualquier persona, sin importar sus condiciones o necesidades, pueda viajar, descubrir y disfrutar del estado sin que existan barreras que limiten su participación.

También, puntualizó que la riqueza de los Pueblos Mágicos, ciudades patrimoniales, tradiciones y gastronomía de Guanajuato adquiere verdadero valor cuando todas las personas tienen la posibilidad de disfrutarla, poniendo a Mineral de Pozos como un ejemplo idóneo para reflexionar sobre la mejora continua de espacios y servicios turísticos.

Como parte del foro, se tuvo la participación de Leslie Andrea Ramírez Mendoza, especialista en administración estratégica de los recursos y servicios turísticos; Nayeli Segura Enríquez, psicóloga con experiencia en el desarrollo de talleres grupales dirigidos a niñas, niños y adolescentes con diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo; Guillermo Terán López, especialista en el recate de ex haciendas mineras y la formación de guías de ecoturismo en Mineral de Pozos; Octavio Alejandro Martínez Sánchez, impulsor de espacios de formación artística para personas con discapacidad, neurodiversidad y población éza’r; y Pedro Arturo Villegas Rangel, colaborador y desarrollador de proyectos de sustentabilidad y desarrollo de proyectos turísticos, ecoturísticos y de naturaleza y aventura.

Los especialistas comentaron la importancia de la participación y coordinación de los actores institucionales correspondientes para impulsar iniciativas en favor de la inclusión; se dieron a conocer las experiencias de pruebas piloto en recorridos turísticos diseñado para personas que perciben de manera diferente el mundo, integrando formas accesibles de transmitir la información, actividades recreativas, experiencias sensoriales y dinámicas de retroalimentación sobre lo aprendido; y se resaltaron los beneficios de contar con espacios y rutas especialmente adaptadas para que las personas con discapacidad o condición neurodivergente puedan disfrutar plenamente de los destinos.

Por parte del Congreso del Estado, las diputadas Miriam Reyes Carmona, Plásida Calzada Velázquez y Yesenia Rojas Cervantes; así como los diputados Jesús Hernández Hernández y Roberto Carlos Terán Ramos, expresaron mensajes en los que plasmaron la importancia de los foros.

En esta ocasión participaron también representantes de la Secretaría de Turismo e Identidad del Gobierno del Estado de Guanajuato; funcionarios del municipio de San Luis de la Paz; prestadores de servicios turísticos de la región; asesores de grupos parlamentarios; y personal de las distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.