“Es necesario poner en las manos de los niños un libro”

Manuel Doblado, Guanajuato.- Odalis Juárez directora de educación del municipio de Manuel Doblado , señaló que está administración busca fomentar en los niños y niñas el gusto por la lectura.

La funcionaria municipal dijo que se ha puesto en marcha un programa denominado cuenta cuentos en el cual se pretende visitar a todas las escuelas del municipio, hasta el momento ya han participado cinco escuelas en este programa con excelentes resultados.

Derivado de esto, y aunado a las políticas para abatir el rezago educativo en el municipio Juárez destacó que, se han implementado llevar a cabo el plan de bibliotecas en el aula.

Con esta iniciativa se motiva a los alumnos a tener un momento de lectura durante su jornada escolar, fomentando así, la lectura de comprensión, la imaginación y la creatividad de los niños dobladenses.

Odalis Juárez afirmó que en el municipio todas las escuelas cuentan con una biblioteca, pero hace falta que esas bibliotecas se apropien en cada una de las aulas, para que cada día más niños y niñas tengan un libro en sus manos y se deleiten con las historias que se cuentan en cada una de las páginas de los libros.