Alcaldes de Manuel Doblado y Purísima del Rincón acuerdan coordinación en salud, seguridad y desarrollo

Manuel Doblado, Guanajuato.- La mañana de este martes, en el recinto de Presidencia Municipal en Cd. Manuel Doblado, el Presidente Ing. Gustavo Adolfo Alfaro Reyes recibió a su homólogo de Purísima del Rincón, el Mtro. Roberto García Urbano con quien sostuvo una reunión de trabajo.

El Presidente Alfaro externó su agradecimiento por la atención a esta invitación, resaltando que es un gusto sostener este tipo de reuniones de colaboración con temas que son de relevancia para ambos municipios.

“Es un gusto recibirles aquí en Manuel Doblado Alcalde, sobre todo, poder entablar estas reuniones para hablar sobre coordinación estratégica y la suma de esfuerzos por ambos municipios”, puntualizó Alfaro.

Por su parte el Presidente, Mtro. Roberto García Urbano señaló el interés de dar lugar a este tipo de acciones.

“Porque hacer equipo es avanzar en el desarrollo de servicios para la población que habita sobre todo, en los límites de ambas ciudades, y con incidencia en toda la población, estamos unidos en la cobertura preventiva, de salud y seguridad en todos los ámbitos”, mencionó el Alcalde de Purísima.

En la ocasión estuvo presente también el Director de Desarrollo Rural de Purísima del Rincón, José de Jesús Barragán Quiroz, en acompañamiento del alcalde.