Señalan presuntas irregularidades en programa de seguridad de Irapuato

Guanajuato, Guanajuato.- El grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para exhortar a la titular de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Irapuato, Patricia Aguilar Gallardo, para que realice una investigación exhaustiva sobre las presuntas irregularidades en la presentación y aprobación formal del Programa Municipal de Seguridad Pública y Prevención del Delito; la presentación tardía e incompleta de los informes trimestrales; así como la omisión en la elaboración de un protocolo de actuación para la intervención de las fuerzas de seguridad en los centros de rehabilitación y riesgos a derechos fundamentales como posible encubrimiento en abuso de autoridad.

Rodrigo González Zaragoza hizo la propuesta y dijo que los cuerpos de seguridad pública, tanto estatales como municipales, enfrentan múltiples desafíos, como la falta de recursos, la corrupción, y la creciente presencia de grupos delictivos; mientras que la ciudadanía exige vivir en paz y tranquilidad.

Enumeró las condiciones desfavorables que en materia de seguridad existen en el estado y aseveró que, en Irapuato, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana elaborada por el INEGI, la percepción de inseguridad de la ciudadanía lo coloca en el 5to lugar nacional, solo por debajo de Villahermosa, Culiacán, Fresnillo y Uruapan, y que el 89% de la población se siente insegura.

Remarcó que, garantizar el derecho a la seguridad pública en Guanajuato implica una transformación profunda de las instituciones encargadas de prevenir y combatir el delito, así como una visión integral que incluya prevención social, profesionalización policial, combate a la corrupción y respeto absoluto a los derechos humanos.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen.

Más temas sobre inseguridad

El morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor formuló un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo a fin de que, dentro de las atribuciones que la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, refuerce las medidas de seguridad actuales e implemente las necesarias para disminuir los asesinatos en contra de las personas que ejercen funciones de seguridad pública en la entidad, prestando especial atención en aquellos municipios que integran el denominado corredor industrial.

Se refirió a los distintos casos en que elementos de seguridad pública perdieron la vida, algunos en sus días de descanso. Comentó que Guanajuato es el estado con el mayor número de policías asesinados durante los últimos años, de acuerdo con el seguimiento realizado por Causa en Común en comparación con los casos ocurridos en otras entidades federativas.

Mencionó que en el primer trimestre de 2025 se han acumulado 20 homicidios de policías en el estado, y que las consecuencias de esos actos van más allá de aumentar la inseguridad y su percepción, la violencia contra los policías no solo daña a los agentes y sus familias, sino que también perjudica a toda la sociedad, debilita la capacidad de las fuerzas de seguridad para proteger a la población y desmoraliza a otros policías.

Añadió que reducir los homicidios de policías es una obligación moral y ética del Estado, ya que si no se protege quienes nos cuidan, cómo van a sentirse tranquilos las y los guanajuatenses. Es necesario reforzar las zonas en donde se está registrando un alto número de ataques en contra de los policías, concluyó.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para su estudio y dictamen.

Posteriormente, su correligionaria morenista María Eugenia García Oliveros refirió que Guanajuato ha sido de las entidades con más homicidios dolosos y homicidios con arma de fuego en personas pertenecientes al rango de edad de los 0 a los 17 años, junto con otros datos que se relacionan con la adopción simple revocable, casos de hospitalización por casos de violencia familiar, trabajo infantil y muchos otros factores que demuestran la falta de políticas públicas ante las adversidades que viven las infancias.