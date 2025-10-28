Cine La Mina proyecta funciones al aire libre en varias localidades

Guanajuato, Guanajuato.- Cine la Mina sigue su programa de presentación del séptimo arte en plazas, calles y comunidades de la entidad, con el programa #ExhibirTambiénEsHacerCine.

La primera parada fuera de la capital fue Salamanca, donde la Plaza Cívica Miguel Hidalgo se llenó de luces, sillas y conversaciones al aire libre para recibir la proyección de Tributo a la leyenda de la carretera: Miriam Ochoa “La Pipera”. La película retrata la vida de la primera trailera del mundo en transportar materiales peligrosos, una mujer que dejó su profesión como médica para seguir la pasión por los caminos. Con la presencia de Miriam Ochoa, protagonista del documental, la función se convirtió en una velada emotiva, un homenaje a la constancia, la valentía y el poder de las mujeres que abren camino.

Días después, en el marco del Festival Cervantino, la caravana de cine llegó a Irapuato, donde la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en pleno centro de la ciudad, se transformó en un cine al aire libre para presentar La falla, de la cineasta brasileña Alana Simões. La historia de una profesora y sus alumnos de primaria ante una despedida inminente conmovió a las familias presentes, invitando a mirar la infancia desde la ternura, la pérdida y el aprendizaje compartido. Bajo las luces cálidas de la ciudad, el público irapuatense respondió con aplausos y emociones contenidas, recordando que el cine también puede ser un acto de afecto.

Con estas funciones, Cine La Mina reafirma su compromiso con las comunidades de Guanajuato, extendiendo su labor más allá de la capital y consolidando el espíritu del programa #ExhibirTambiénEsHacerCine: un proyecto que descentraliza la cultura, fortalece la vida comunitaria y devuelve al cine su poder de encuentro colectivo.

El ciclo continuará su recorrido con nuevas funciones que prometen seguir construyendo puentes entre el arte y las comunidades. El próximo viernes 31 de octubre, el programa llegará a Cajones, comunidad al sur de la capital, donde se proyectará Sujo, la película ganadora del Premio Ariel a Mejor Película y Mejor Dirección, filmada en esa misma comunidad. La función contará con la presencia de sus protagonistas, Juan Jesús Varela y Jairo Hernández, y se ofrecerá transporte gratuito desde la ex estación del ferrocarril de Guanajuato a las 6:00 p. m. Y el primero de noviembre se proyectará la película de terror Un cuento de pescadores, en el Panteón de Sangre de Cristo, también con transporte gratuito desde el centro de la ciudad.