Querían llevar ayuda a Palestina; serán repatriados a México

Los 6 mexicanos que viajaban a bordo de la flotilla Sumud para ofrecer ayuda fueron detenidos por Israel y aceptaron su repatriación voluntaria

Redacción Notus3 octubre, 2025

Israel.- Los 6 mexicanos que viajaban a bordo de la flotilla Global Sumund que fue aparentemente acorralada por embarcaciones israelíes aceptaron su repatriación voluntaria a México. Según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se encuentran fuera de peligro.

El gobierno de Israel ordenó el traslado de los participantes de la flotilla al centro de detención de Ketziot. Representantes de más de 40 países se dirigían a las costas de la ciudad de Gaza, Palestina con el fin de romper la barrera naval impuesta por la Marina israelí para llevar suministros a las personas. La activista ambiental Greta Thunberg fue una de las personas de Sumund.

Los mexicanos que se encontraban en la flotilla son:

  • Carlos Pérez Osorio
  • Ernesto Ledesma
  • Sol González Eguía
  • Arlín Gabriela Medrano
  • Laura Alejandra Vélez Ruiz
  • Diego Vázquez Galindo

Desde que se supo que los activistas habían sido interceptados, funcionarios de la embajada de México se mantuvieron al tanto de que sus derechos fueran respetados por Israel. Además de enviarse 4 notas diplomáticas al gobierno y estar en contacto en todo momento con los afectados.

De tal modo que se espera que los mexicanos pronto sean trasladados al país sin mayor inconveniente.

