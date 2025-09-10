Detienen en Irapuato a dos hombres con arma de fuego y presunta droga

La Policía Municipal aseguró un vehículo, un arma calibre 25 y envoltorios de cristal durante un filtro de prevención en la colonia Las Carmelitas

Redacción Notus10 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Mediante acciones de prevención de delitos realizadas en Puestos de Control Provisionales, elementos de la Policía Municipal detuvieron a dos sujetos en posesión de un arma de fuego y envoltorios de presunta droga.

La detención ocurrió la noche de este lunes, durante un operativo de prevención sobre la avenida San Roque y la calle Paso de La Muerte, en la colonia Las Carmelitas.

En el filtro de prevención, agentes de Tránsito detectaron a dos ocupantes de un vehículo Jetta color negro que ingerían bebidas alcohólicas, por lo que les marcaron el alto para informarles de la falta cometida al reglamento de Tránsito.

Durante la revisión preventiva al automóvil, policías municipales localizaron un arma de fuego calibre 25 milímetros, así como envoltorios con presunta droga con características del cristal.

Derivado de esta situación fueron detenidos:

Ulises “N”, de 40 años, con cuatro ingresos previos por riña y por conducir en estado de ebriedad.

Sergio Arturo “N”, de 33 años, con tres ingresos anteriores por insultos a la autoridad y posesión de arma de fuego.

Los detenidos, el vehículo, la droga y el arma asegurada fueron puestos a disposición de la autoridad competente para deslindar responsabilidades.

El Gobierno Municipal destacó que, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se implementan de manera constante acciones preventivas para detectar y retirar de las vialidades posibles fuentes de riesgo que pongan en peligro la integridad y el patrimonio de la ciudadanía.

