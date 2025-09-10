Reconocen en México SOS al Panel Evaluador Académico de Seguridad Pública en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Como un ejercicio valioso y sin precedentes en todo el país, fue reconocida la iniciativa del Panel Evaluador Académico de Seguridad Pública, implementada por el Gobierno Municipal encabezado por la presidenta Lorena Alfaro García.

Las y los integrantes de la Mesa de Seguridad México SOS resaltaron la importancia de que un panel independiente, conformado por reconocidos académicos y expertos, evalúe la política en materia de seguridad con el objetivo de generar bases científicas que permitan implementar mejores estrategias para fortalecer la paz y la tranquilidad de la ciudadanía.

Durante la Reunión Plenaria de la Mesa de Seguridad México SOS, en la que participaron representantes de distintos sectores de la sociedad, así como funcionarios de la Fiscalía General del Estado, del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato y del Ayuntamiento, fue presentado el proyecto del Panel Evaluador Académico.

El secretario técnico, Salvador Ruiz García, explicó que este órgano está integrado por especialistas en criminología, políticas públicas, salud y ciencias sociales. Su misión es evaluar de forma independiente y con base en evidencia científica las políticas de seguridad pública de Irapuato, con el fin de fortalecer la toma de decisiones y mejorar la seguridad ciudadana.

Por su parte, Alejandro Sánchez García, integrante del Panel Evaluador, señaló que esta iniciativa representa una oportunidad para conocer a fondo la corporación policial y, de esa manera, señalar y apuntalar acciones que ayuden en el corto, mediano y largo plazo a consolidar un Irapuato Seguro.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Luis Ricardo Benavides, destacó que el proyecto permitirá crear condiciones basadas en la realidad actual, alejadas de intereses políticos o partidistas. “¿Los demás qué están haciendo para mejorar la seguridad de nuestra ciudad?”, cuestionó.

De igual manera, Alfonso Valdés Carmona, presidente de Index Guanajuato, exhortó a los presentes a activarse, participar e incentivar a cada gremio a colaborar con acciones que contribuyan a construir una mejor sociedad.

En este marco, autoridades municipales presentaron también los resultados en materia de seguridad correspondientes al mes de agosto.