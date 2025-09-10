Conmemoran en Manuel Doblado el Día Mundial de la Prevención del Suicidio con carrera atlética

Manuel Doblado, Guanajuato.- Con el propósito de promover la conciencia y el apoyo a la salud mental, el municipio de Manuel Doblado conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio con la carrera atlética “Dale Color a tu Vida”, que reunió a 345 participantes y se consolidó como un espacio de unión, sensibilización y fomento de estilos de vida saludables.

La jornada inició en el Hospital Comunitario de Manuel Doblado, donde se realizó el registro y entrega de números. Durante el arranque, la directora del hospital, Carolina Guadalupe Soto Iturribarria, ofreció un mensaje sobre la importancia del cuidado emocional, seguido de una activación física para preparar a las y los asistentes.

A las 10:00 horas comenzó la carrera de 3.8 kilómetros, con salida en el hospital y meta en la Plaza Principal. Al concluir, se encendieron 20 bombas de humo de colores como símbolo de esperanza y vida.

Posteriormente, se llevó a cabo la premiación a los tres primeros lugares en las ramas femenil y varonil, reconociendo el esfuerzo, participación y compromiso de las y los corredores.

El evento de cierre fue encabezado por el presidente municipal, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, quien refrendó su compromiso con la salud mental bajo el lema de su administración “Grande Por Su Gente”. Lo acompañaron el secretario del Ayuntamiento, Francisco Isaac de Jesús Castellano León, así como los regidores David Emmanuel Rojas Jaramillo, Daniela Loza León, Mayra de Jesús Méndez Carvajal y Paula Guadalupe Zamora Vargas. También asistió el director de CAISES Manuel Doblado, Luis Enrique Vargas Mendoza.

La carrera “Dale Color a tu Vida” no solo representó una actividad deportiva, sino también un recordatorio del valor de la vida y de la importancia de la salud mental.

Finalmente, las autoridades recordaron a la población que siempre existe ayuda disponible, invitando a compartir sentimientos, hablar con alguien de confianza y, en caso necesario, comunicarse a la Línea de Atención 800 290 0024, disponible para brindar apoyo y acompañamiento.