Camión de la Corona tira “cheves” en Cuerámaro

Decenas de "cheves" quedaron regadas, en el cruce de la carretera de Cuerámaro-Manuel Doblado-Romita

Redacción Notus27 enero, 2026

Cuerámaro, Guanajuato.- Decenas de “cheves” quedaron regadas, en el cruce de la carretera de Cuerámaro-Manuel Doblado-Romita. El chófer y el repartidor de un camión de la empresa Corona al parecer no cerraron la puerta trasera y al dar vuelta, tiraron varios “cartones de cerveza”.

El hecho ocurrió en el poblado de El Saucillo, en Cuerámaro, cuando una de las puertas que dividen la mercancía de la cervecería al parecer se abrió.

Los trabajadores de La Corona, se pusieron a recoger los envases rotos de las cervezas, mientras pasaban varios automovilistas que “intentaron” ayudar a evitar el desperdicio de cerveza, sin embargo todas o la mayoría estaban inservibles.

