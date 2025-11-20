Detienen a presunto agresor de reportero, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato. Elementos de la Guardia Nacional (GN) lograron la detención de un hombre identificado como Reynaldo “N”, de 27 años, presuntamente relacionado con la agresión armada contra el reportero Mario Castillo durante la madrugada del 19 de noviembre.

El arresto ocurrió en la colonia 18 de Agosto, donde el sospechoso fue asegurado por el delito de portación de arma de fuego y puesto a disposición del Ministerio Público.

Mario Castillo relató que todo comenzó cuando acudió a cubrir un homicidio en la calle Poder Ejecutivo, en la colonia Municipio Libre. Mientras realizaba una transmisión, un hombre se le acercó de manera agresiva.

“Se acerca y me dice: ‘¿Por qué estás grabando, hijo de tu… madre?’. Me pide que desbloquee el celular, veo que no lo desbloqueo y saca un arma, la corta y me la pone en la cabeza”, narró.

El reportero afirmó que los hechos ocurrieron frente a elementos de la Guardia Nacional que, según su testimonio, “no hicieron absolutamente nada”.

Castillo relató que, tras retirarse del lugar, su agresor lo siguió y metros adelante lo ataco a balazos.

“Cuando doy vuelta, lo veo en una motocicleta. Saca la pistola y me empieza a disparar directamente. Me hizo como ocho detonaciones. No fueron al aire; era para matarme”, aseguró Castillo

Una de las balas impactó el cuadro de su motocicleta, desviando el proyectil y provocándole únicamente un rozón en el tobillo comentó el reportero de nota roja.

Castillo mencionó que, aunque no denunció el hecho, ya cuenta con protección por parte de una corporación de seguridad.

Horas después del ataque, una mujer contactó a Mario Castillo para informarle que el agresor había sido detenido. La Guardia Nacional confirmó que el hombre fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal por portación de arma de fuego.

El reportero Mario Castillo dijo a los medios de comunicación que no denunciará la agresión en su contra por temor a represalias “Yo no voy a hacer nada contra esa persona, por seguridad. A lo mejor va a salir y ahora sí va a ser un ataque directo contra mí. Por eso lo dejé así”.

La Fiscalía General del Estado informó que ya tiene conocimiento del caso y exhortó formalmente a Castillo a acudir ante el Ministerio Público para activar el Protocolo de Investigación de Delitos Cometidos contra Periodistas.

Señaló que busca localizar al comunicador para recabar información y avanzar en la investigación.

Sin embargo, Castillo reiteró que no planea denunciar, pues teme represalias:

“Yo no voy a hacer nada contra esa persona, por seguridad. A lo mejor va a salir y ahora sí va a ser un ataque directo contra mí.”

Hasta el momento, no se ha dado a conocer que el reportero haya presentado una denuncia formal, pese a que las autoridades federales y estatales han exhortado a cualquier víctima a acudir ante el Ministerio Público.

La institución exhortó a cualquier persona que haya sido víctima del detenido acudan al ministerio público para realizar la denuncia correspondiente.