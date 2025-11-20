Chocan de frente ambulancia y coche en Las ex vías de ferrocarril

Guanajuato, Guanajuato.- Desde julio de 2024, la circulación por la ex vía del ferrocarril, en el tramo entre las Teresas y Plaza de Toros, tiene circulación en dirección al centro de la ciudad y por las tardes de regreso. Este sistema generó que poco antes del mediodía de este jueves, un automóvil chocara de frente contra una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana. El percance ocurrió en las inmediaciones del Puente Piloto en Marfil y el conductor del vehículo particular resultó lesionado.

El impacto generó una inmediata movilización de cuerpos de emergencia y ocasionó afectaciones en la circulación. De acuerdo con los primeros reportes, el percance se originó por una confusión en el sentido de circulación de este tramo, que funciona como carril reversible y cambia de dirección según el horario.

Cuando inició el sistema colocaron unos letreros improvisados y unas vallas de carretera para marcar la dirección de circulación, pero también tenían elementos de tránsito que vigilaban que los automovilistas no circularan en sentido opuesto al marcado por el horario. El actual gobierno municipal dio por hecho que ya todo automovilista lo sabe y desde hace meses esos elementos ya no están.

La disposición empezó a partir del 16 de julio de 2024, durante la gestión de Alejandro Navarro, como resultado de un estudio vial.

De las 6:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde la vialidad va en sentido de circulación del acceso a la ciudad; es decir, de Las Teresas hacia la Plaza de Toros. Después, de la 1:00 de la tarde y hasta las 6:00 de la mañana, el sentido será de salida; es decir, de la Plaza de Toros hacia Las Teresas.

Había habido momentos de tensión cuando los vehículos se encontraban de frente y tenían percances mayores o uno obligaba al otro a retroceder. Esta vez hubo daños mayores y un lesionado.

Este sistema existió hasta la década de 1964 en el centro de la ciudad y desapareció cuando se construyeron la carretera Panorámica y la calle Subterránea.