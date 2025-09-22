Conexión Industrial impulsa integración de MIPYMES a grandes inversiones en Guanajuato

León, Guanajuato.- Con la participación de 40 empresas locales, el Día del Proveedor con Aztema consolidó nuevas oportunidades en sectores estratégicos para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) de Guanajuato.

Con el liderazgo de la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, se promueve la integración de empresas locales a la cadena de valor de las compañías ya instaladas o en proceso de establecerse en el estado.

La titular de la Secretaría de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, destacó que los Días del Proveedor, parte de la estrategia de Conexión Industrial, forman parte del Plan Estatal del Gobierno de la Gente, cuyo objetivo es vincular grandes inversiones con el talento y la capacidad productiva regional.

En este encuentro de negocios, Aztema abrió oportunidades para proveedores de lubricantes, grasas, sistemas hidráulicos, reductores, motores eléctricos, acero y tuberías, entre otros.

Con una inversión de 400 millones de dólares y una generación de 1 mil 400 empleos, Aztema, ubicada en el parque industrial Marabis Castro del Río en Irapuato, producirá anualmente 6 millones de llantas para automóvil y 1.5 millones para camión.

Las inversiones en Guanajuato son dirigidas, complementarias y sustentables, buscando fortalecer los distintos sectores productivos para equilibrar y diversificar la economía interna. Esta política impulsa la creación de empleo, el escalonamiento y el encadenamiento productivo, abriendo nuevos mercados y negocios para las empresas locales.

Con este cuarto Día del Proveedor, tras los encuentros con Topsun, Pasubio y Mazda, suman más de 210 empresas participantes, consolidando los Ecosistemas de Prosperidad en beneficio de las familias guanajuatenses.

El Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Economía, fortalece el desarrollo económico regional y reafirma a Guanajuato como un polo atractivo para la inversión y el crecimiento industrial.