Elementos de seguridad pública en Yuriria, fueron atacados a balazos

Un Policía y un agente de la Guardia Nacional fueron heridos, "un presunto delincuente murió"

Redacción Notus14 septiembre, 2025

Yuriria, Guanajuato.- Elementos de seguridad pública son agredidos a balazos por civiles en la carretera Valle de Santiago – Yuriria.

Los hechos ocurrieron cuando el convoy conformado por Fuerza de Reacción Yuriria (FRY), Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado FSPE, quienes realizaban un recorrido de rutina por dicha carretera al acercarse al entronque con la comunidad de Cerano, hombres armados a bordo de una camioneta dispararon en su contra.

En dicha agresión varios elementos resultaron heridos; entre ellos un policía de la Fuerza de Reacción de Yuriria y un agente de la Guardia Nacional.

Los agentes de la fuerza pública contestaron la agresión y lograron asegurar en dicho lugar un vehículo contaba con reporte de robo, 2 armas largas, equipo táctico y un presunto delincuente murió en el lugar, informaron las autoridades.

Hasta el momento la identidad del fallecido no ha sido revelada; además los agentes heridos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

La Procuraduría General del Estado abrió una carpeta de investigación para realizar las pesquisas necesarias y deslindar las responsabilidades del caso.

