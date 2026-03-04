Detienen a ‘asaltante’ por agredir y robar en callejón de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- Elementos de la Policía Municipal de Guanajuato detuvieron a un hombre de 21 años de edad, señalado como presunto responsable de agredir físicamente a un ciudadano y despojarlo de una mochila en el callejón de la Quebradita.

Durante un recorrido de seguridad y vigilancia, los oficiales fueron alertados sobre la agresión ocurrida en las inmediaciones de las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, donde dos hombres habrían golpeado a la víctima para robarle una mochila color negro.

De inmediato, los elementos municipales se trasladaron al lugar y ubicaron a los señalados. Al notar la presencia policial, ambos intentaron huir; sin embargo, uno de ellos fue alcanzado y asegurado en el sitio.

Al momento de la detención, el sujeto portaba la mochila presuntamente robada, la cual fue asegurada por los oficiales. También fue localizada una motocicleta que los implicados habían dejado abandonada en la calle Juan Valle.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su situación legal.