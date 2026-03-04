Miércoles Ciudadano llega a Valencianita con servicios gratuitos

Irapuato, Guanajuato.- Con el firme compromiso de mantener un gobierno de puertas abiertas, la alcaldesa Lorena Alfaro García encabezó una jornada más del programa ‘Miércoles Ciudadano en tu Comunidad’, un espacio donde la cercanía y la eficiencia se unen para mejorar la calidad de vida de las familias irapuatenses.

Durante esta jornada, realizada en la comunidad Valencianita, se desplegaron módulos de atención integral para facilitar trámites y brindar servicios gratuitos en un solo lugar, ahorrando tiempo y traslados a las y los ciudadanos.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, destacó que la prioridad de su gobierno es que nadie se quede atrás, y subrayó que el Miércoles Ciudadano no es solo un evento, sino el corazón de la Administración, pues es el espacio donde se escuchan de viva voz las necesidades de la gente para ofrecer soluciones reales.

“Todas las dependencias están aquí. Para quienes no alcanzaron algún servicio, sepan que cada 15 días estamos en una comunidad distinta o en Presidencia Municipal con los mismos servicios”, refirió.

Gracias a este esquema de trabajo, la Administración Municipal ha logrado reducir los tiempos de respuesta, asegurando que las peticiones no se queden en el escritorio, sino que se conviertan en acciones concretas en colonias y comunidades.

Juan Carlos López Beltrán, habitante de Valencianita y beneficiario con los servicios de esta jornada, agradeció a las autoridades por acercar estos servicios a su comunidad.

“Para nosotros es un honor que el Miércoles Ciudadano llegue a las comunidades. Nos facilita el acceso a los apoyos, expresar nuestras inquietudes y tener más cerca todos estos servicios. Muchas gracias a las autoridades”, expresó.

Entre los servicios ofrecidos destacaron:

Vinculación inmediata con dependencias municipales para reportes de alumbrado, bacheo y aseo público.

Atención en Salud Integral, con consultas médicas generales, servicios dentales básicos y entrega de medicamentos del cuadro básico.

Información y registro en programas sociales, como apoyos de vivienda, becas escolares y asistencia a sectores vulnerables.

Asesoría jurídica y psicológica, con orientación profesional gratuita en temas legales y de bienestar emocional.

Durante su visita, la Alcaldesa realizó un recorrido de supervisión por la obra de la Plaza Cívica de la comunidad, que servirá como punto de reunión y convivencia para las y los habitantes de Valencianita.

Con estas acciones se fortalece el eje de atención “Tu Alianza Ciudadana”, que forma parte de la estrategia Irapuato 27, encabezada por la presidenta municipal Lorena Alfaro García, promoviendo una ciudadanía colaborativa, participativa y comprometida con el desarrollo del municipio.