Inauguran en Irapuato el Foro “Emprende y Conecta 2025” y la Semana Tecnológica ITESI

Irapuato, Guanajuato.- El Autoridades del Gobierno de Irapuato, a través del Instituto Municipal de la Juventud (Imjuvi), y del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI), llevaron a cabo la inauguración del Foro “Emprende y Conecta 2025” y de la Semana Tecnológica ITESI 2025, denominada “Mentes que Inspiran: Ciencia, Tecnología e Innovación con Impacto Social”, que ofrece talleres y ponencias magistrales para fomentar el desarrollo de proyectos de emprendimiento con impacto económico y social en el municipio.

Gerardo Barroso Rangel, regidor del Ayuntamiento, en representación de la presidenta municipal Lorena Alfaro García, recordó a las y los estudiantes que este tipo de eventos les permite conocer herramientas, dominarlas y convertirlas en instrumentos útiles para transformar su entorno.

“A ustedes les ha tocado vivir una era completamente distinta, marcada por el cambio constante y la innovación. La tecnología evoluciona con rapidez, y ahora están explorando áreas como la robótica, la inteligencia artificial y otras que colocan a nuestro país en un proceso de avance constante”, expresó.

En este sentido, comentó que el Gobierno de Irapuato, a través del Imjuvi, trabaja en la creación del programa de financiamiento para emprendedores ‘Fomento al Valor del Emprendimiento’, dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, cuya convocatoria será presentada próximamente ante el Ayuntamiento para su aprobación.

La directora del ITESI, Mirna Ireri Sánchez Gómez, felicitó a los docentes y colaboradores que hicieron posible la organización de la Semana Tecnológica 2025, por abrir espacios que enriquecen la formación profesional de las y los estudiantes.

“El nombre de la Semana Tecnológica es ‘Mentes que Inspiran: Ciencia, Tecnología e Innovación con Impacto Social’. Somos una comunidad de más de 8 mil estudiantes. Tendremos más de 684 actividades, entre ellas 347 conferencias, 195 talleres, 47 concursos, 30 eventos deportivos, 17 actividades de desarrollo humano, 17 paneles y 33 visitas industriales, entre otras”, detalló.

Por su parte, Diona Haro García, presidenta de las Comunidades Estudiantiles, destacó que este espacio representa no solo un punto de encuentro académico, sino también un lugar donde nacen ideas, proyectos y sueños con el poder de transformar el entorno.

Las actividades comenzaron con la conferencia “Ríete de tus miedos”, a cargo de Gon Curiel, uno de los comediantes más reconocidos de la escena del stand up en México.

Con estas acciones, se refuerza el eje de gobierno ‘Tu Entorno Renovado’, impulsado por la alcaldesa Lorena Alfaro García, como parte de la estrategia Irapuato 27, que busca construir un municipio moderno, incluyente y sostenible.