A balazos detienen a dos hombres en La Venada

Guanajuato, Guanajuato.- La policía municipal detuvo a dos hombres en la conflictiva colonia La Venada por posesión de presunta droga cristal. La captura fue señalada como parte del Operativo Descuelgue, consistente en la realización de redadas en diferentes zonas de la ciudad.

El hecho se registró la madrugada de este sábado. De acuerdo con el reporte oficial, uno de los hombres amenazó a los elementos con una réplica de arma de fuego y añade “que la actuación policial se realizó conforme a protocolos ante el riesgo inminente, priorizando en todo momento la seguridad de la ciudadanía y del personal operativo”.

El video procedente de una cámara doméstica de la zona señala que hubo disparos de armas de fuego. Los detenidos presentan también golpes.

En la detención se les encontraron el arma con el que amagaron a la policía, 25 “cebollitas” y una decena de paquetes con presunta droga. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

El pasado 7 de noviembre de 2024, fue detenido también en esa colonia un joven identificado como Alexis N, sobre quien pesaba una orden de aprehensión por haber supuestamente dado muerte a su primo. Ambos fueron señalados como vendedores de droga y reclutadores de jóvenes en su fachada de anexo que está en Carbonera.

El sospechoso y otras personas fue detenido en la Venada cuando transitaba en una motocicleta y levaba a una mujer copiloto.