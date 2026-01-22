Desmienten video de ‘levantón’ de celayense; lo llevaban a anexo

Celaya, Guanajuato.- El video de un joven siento ‘levantado’ por presuntos hombres armados sobre el bulevar Adolfo López Mateos en Celaya que se viralizó en redes sociales fue desmentido por el gobierno municipal. De acuerdo con las investigaciones y el seguimiento mediante cámaras y elementos de seguridad, se corroboró que el joven identificado como José N. había sido ingresado a un anexo.

En un comunicado de la Secretaría de Seguridad, se destaca que la madre de José descartó que éste fuera víctima de algún delito. No se trató de una privación de la libertad, como se aseguraba en un primer momento con la difusión del video.

El material muestra a José tratando de zafarse de dos hombres frente a una sucursal de banco BBVA. Al respecto, se decía que los captores estaban armados, por lo que las personas que presenciaron el hecho no intervinieron.

Las autoridades invitaron a mantenerse informados a través de medios oficiales.