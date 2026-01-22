Instalan Comisión de Salud en Pénjamo para actualizar reglamentos municipales

Pénjamo, Guanajuato.- Con el firme propósito de adecuar el marco normativo local a las necesidades actuales del municipio, se llevó a cabo la sesión de instalación de la Comisión de Salud del H. Ayuntamiento, dando inicio inmediato a las mesas de trabajo para la análisis y actualización del Reglamento Municipal en la materia.

La sesión estuvo encabezada por los integrantes de dicha comisión: las regidoras Katia Susana Alvarado Hernández y Shahairy Cerda Lemus, así como el Síndico Municipal, Ramiro Zaragoza.

El punto medular de la reunión fue establecer una ruta crítica para revisar a fondo los reglamentos vigentes, muchos de los cuales requieren una armonización urgente con las leyes estatales y federales, así como una adaptación a la realidad operativa de Pénjamo.

Para garantizar que estas actualizaciones sean funcionales y operativas, se contó con la participación estratégica de los titulares de las dependencias ejecutoras. Estuvo presente la Directora de Servicios Básicos, Anabel Reyes Sánchez, acompañada de sus coordinadores de áreas clave como Limpia, Panteones y Mercados.

Asimismo, se sumaron a los trabajos los directores de Desarrollo Agroalimentario y Rural, y de Medio Ambiente. Esta integración multidisciplinaria permitirá abordar la salud pública desde una perspectiva integral, regulando de manera más eficiente aspectos como la operatividad del rastro, el manejo de residuos, el ordenamiento en mercados y el control animal.

Durante el desahogo del orden del día, los ediles y funcionarios coincidieron en la necesidad de dejar atrás normativas obsoletas para construir un instrumento legal moderno, claro y, sobre todo, que brinde certeza jurídica y mejores condiciones de salubridad para las familias penjamenses.