“Para abril o para mayo” estará el andador Aldama, en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- Las obras de rehabilitación del andador Aldama presentaron un aparente atraso debido a las condiciones climáticas registradas en los últimos días, las cuales han impedido el ingreso de maquinaria pesada para realizar los trabajos de escarificado y excavación necesarios en esta etapa del proyecto.

De acuerdo con información recabada, la humedad del suelo y las lluvias intermitentes han imposibilitado que las máquinas operen con normalidad, lo que al parecer ha provocado una pausa parcial en los avances de la obra. No obstante, se prevé que los trabajos puedan retomarse conforme mejoren las condiciones del clima, con una estimación de conclusión entre el mes de mayo.

La rehabilitación del andador Aldama forma parte de los proyectos de mejora urbana en el municipio, con el objetivo de ofrecer un espacio más seguro y atractivo para peatones y visitantes, así mismo fomentar el turismo, aunque por ahora el retraso mantiene en incertidumbre a los abasolenses quienes quieren ver como quedará el nadador.