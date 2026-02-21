Más de 16 años de prisión a hombre por ataque a agentes en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Mediante un procedimiento abreviado, un juez dictó sentencia de 16 años y 2 meses de prisión contra Antonio Misael “N”, luego de que la Fiscalía General del Estado acreditó su responsabilidad en los delitos de homicidio en grado de tentativa contra servidores públicos, robo equiparado y posesión de narcóticos.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 12 de septiembre de 2023, alrededor de las 13:50 horas, en la colonia Campestre de las Flores, en el municipio de Irapuato, donde agentes de Investigación Criminal ubicaron al ahora sentenciado.

Al verse sorprendido, el hombre intentó huir, lo que derivó en una persecución y posteriormente en un enfrentamiento con armas de fuego. Tras resultar herido durante el intercambio, fue detenido por los agentes, quienes también aseguraron un vehículo con números de identificación alterados y diversas sustancias ilícitas.

Durante la audiencia, la autoridad judicial validó las pruebas presentadas por la Fiscalía para emitir la sentencia definitiva. Como resultado, el órgano jurisdiccional impuso una pena total de 16 años y 2 meses de prisión, además de una multa económica y la suspensión de sus derechos políticos y electorales.

Debido a la magnitud de la condena, el sentenciado no podrá acceder a beneficios sustitutivos, por lo que deberá cumplir la totalidad de la pena en un centro penitenciario del estado de Guanajuato.