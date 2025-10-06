Desaparecido en Irapuato: buscan a Don Martín, de 56 años

Irapuato, Guanajuato.- No se sabe nada de Martín Rujano Ramírez desde el sábado 27 de septiembre, cuando fue visto por última vez en Irapuato. Ante su desaparición, la familia de Martín, de 56 años solicita con urgencia la colaboración de la comunidad.

El hombre es de piel morena, nariz ancha, ojos medianos y almendrados, boca pequeña y mide 1.60 metros. Don Martín se caracteriza por una complexión delgada.

Aunque se desconoce la ropa que portaba en ese momento, su hija afirma que, como seña particular, tiene tatuados dos ángeles en el pecho; en uno de ellos se puede leer el nombre de Juan Carlos, mientras que en el otro se ve el nombre de Yareli Guadalupe. Además, sus brazos también tienen vatios tatuajes.

Sus seres queridos no han recibido noticias al respecto, por lo cual temen que pueda ser víctima de un delito. El reporte de cualquier información que ayude en su búsqueda será bien aceptado por las autoridades, ya sea mediante le número de emergencia, 911, o marcando al 089 para una denuncia anónima.