La Trinca encara la recta final del campeonato

Irapuato, Guanajuato.- La Trinca Fresara del Irapuato se enfila hacia la última parte del torneo, mostrando una sólida defensa y un despunte en la contundencia que le han valido en los últimos cinco encuentros tres victorias y dos empates.

Después de la goleada que el equipo fresero sufrió en contra de los Potros del Atlante por cuatro goles a cero, el entrenador “Borita” Alcantar se dio a la tarea de enmendar los errores defensivos y en los partidos subsecuentes el equipo solo ha permitido dos goles en contra, además en la parte ofensiva los delanteros han ajustado la mirilla y han anotado ocho goles.

Los partidos que le restan en el campeonato a los freseros, tres visitas; en contra del líder del torneo Cancún FC, Atlético La Paz, y Mineros de Zacatecas, además de dos juegos en la fortaleza fresera, el estadio mundialista, Sergio León Chaves, en donde recibirá al Atlético Morelia y al Tapatío Chivas.

El entrenador de la Trinca está consiente que el resto de los juegos serán decisivos para que el equipo cumpla con las aspiraciones de entrar a la liguilla, en su primera temporada en la Liga de Expansión y señaló que tras los resultados obtenidos hasta el momento el Club Irapuato, se ha ganado el respeto de los equipos rivales de la liga.

El entrenador puntualizó que los próximos juegos será una dura prueba para el equipo, pero será la oportunidad para mostrar de que “está hecho el equipo” y aseguró que el equipo traerá de Cancún tres puntos para la afición.