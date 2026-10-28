Atropellan y matan a joven que abanderaba un choque en Silao

Silao, Guanajuato.- Un joven de alrededor de 22 años, identificado como Ángel, murió atropellado en el Eje Metropolitano, en Silao. La víctima en ese momento abanderaba el sitio de un accidente previo cuando fue arrollado; el conductor que lo arrolló escapó.

El hecho ocurrió cerca de las 11:00 horas en el sentido León–Silao, a la altura de la glorieta de la comunidad Los Nicolases, cuando minutos antes se había registrado un choque por alcance en el que participó un vehículo azul.

Mientras Ángel colocaba conos y agitaba una bandera para advertir a los automovilistas, otro conductor lo impactó y siguió su camino sin detenerse; ahí llegaron paramédicos de Protección Civil a brindarle los primeros auxilios, pero ya no tenía signos vitales.

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado FSPE y de la Policía Municipal acordonaron la zona; a la par agentes del Ministerio Público abrieron una carpeta de investigación para ubicar al conductor responsable.

Según lo que se dijo en el sitio, el muchacho al parecer era trabajador de las obras de encarpetamiento del Eje Metropolitano, aunque también se dijo que laboraba para una dependencia municipal de Silao.