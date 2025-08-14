Decomisan droga a hombre que hacía sus necesidades en vía pública

San Felipe, Guanajuato.- Como parte de las acciones permanentes de prevención y disuasión del delito que implementa la Secretaría de Seguridad y Paz, a través de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), fue detenido un hombre en posesión de 148 dosis de presunta droga.

Durante patrullajes de vigilancia sobre la calle Manuel José Othón, en la colonia Oriental, personal de FSPE observó a un hombre realizando sus necesidades fisiológicas en la vía pública, conducta que constituye una falta administrativa, lo cual motivó la intervención del personal operativo.

Al aproximarse y aplicar los protocolos de actuación, se le practicó una inspección preventiva y se localizó entre sus pertenencias 17 bolsas plásticas transparentes con hierba verde y seca, con las características de la marihuana. El peso total fue de 148 gramos, equivalente a igual número de dosis.

El detenido fue identificado como Jaime “N”, de 33 años, con domicilio en la colonia Tenería, municipio de San Felipe. Tras informarle sus derechos y elaborar la cadena de custodia, tanto el presunto responsable como la sustancia presumiblemente ilícita fueron puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común.

En lo que va de la presente administración estatal, se han asegurado más de 410 mil dosis de droga, con un valor estimado de casi 60 millones de pesos, lo que ha evitado su distribución en las calles de Guanajuato.