“Delfines” de Abasolo hizo historia en el futbol profesional

Equipo “Delfines” de Abasolo que ascendió de Tercera a Segunda División “B”. Abasolo que logró el ascenso a Segunda División “A”. Miguel Amezola, fino mediocampista que brilló por su futbol con el Abasolo

Abasolo, Guanajuato. Por “Chavalon”. Quizá en el futbol profesional haya muy pocos equipos con lo que logró “Delfines” de Abasolo y que pocos aficionados lo recuerden y tengan conocimiento de ese super equipo que dirigió el argentino Ricardo Trusendi, quien había sido preparador físico del equipo Irapuato que dirigió Roberto Pupo y tras desligarse de la Trinca llegó a estas tierras para hacer un gran trabajo, logrando el tan soñado ascenso.

Miguel Amezola, un abasolense muy conocido y estimado por la ciudadanía, impulsor del deporte local hoy titular de (COMUDE), Comité Municipal del Deporte, quien brillará con el Abasolo en esa época de oro de los “Delfines”, pero que las lesiones le impidieron de dar su mejor versión en el futbol profesional, recordó este pasaje vivido en la historia de este equipo, del que dijo sentirse orgulloso.

Dijo Miguel en este dialogo con el representante de NOTUS: “Creo que no se ha dado el reconocimiento que debería al Abasolo de las temporadas 90, 91 y 92. Los directivos arriesgaron en lo económico para darle a la afición un equipo ganador, como ese “Delfines” en el que jugué, plagado de buenos jugadores y grandes amigos”.

¿Quiénes eran los directivos que confiaron en el proyecto?

“Don Antonio Specia, Gelasio Morales y Ramón Arellano (q.e.p.d.), fueron los directivos que confiaron en los jugadores, le apostaron, invirtieron e hicieron un gran equipo, el mejor Abasolo de la historia y que tuvo grandes logros en el futbol profesional. Esos llenos que hacía la afición que acudía al estadio se extrañan. La afición se volcaba para apoyar al equipo fue una maravillosa época”.

¿Cuál fue el técnico que inicio la historia?

“Uno de esos técnicos que vivió parte de la historia y quien hizo la primer etapa de ese brillante Abasolo fue Humberto Manjarrez quien jugó para el equipo Irapuato y vino como técnico y perdimos una final ante “Gallos” de Ciudad Juárez, pero tuvimos la fortuna de jugar una promoción con Zacatecas y ganamos el ascenso a Segunda “B”.

¿Era mexicano o extranjero el entrenador que los llevó a segunda “A”?

“Posteriormente ya como técnico Ricardo Trusendi, hicimos una gran temporada y derrotamos al Tapatio en la final logrando subir a la Segunda División “A”, hicimos lo que parecía imposible porque el equipo rival estaba plagado de buenos jugadores, pero el entrenador era buen motivador y excelente en los planteamientos técnicos y llegamos a esa final con la moral en alto y dimos nuestro mejor esfuerzo, fue un final feliz, significó para mí y mis compañeros uno de los grandes logros deportivos en mi carrera”.

“Que yo esté enterado hasta ahorita creo que lo que hicieron directivos, cuerpo técnico y jugadores no hay muchos equipos que hayan tenido ese logro. Por eso considero que recordar es importante, lo realizado hace 28 años es historia y las nuevas generaciones deben de saberlo, después de quienes sí pudieron presenciar esos años de buen futbol y gloria, los viejos con respeto, aficionados al futbol que recuerdan que Abasolo fue un equipo grande”.

¿Cuántos jugadores de ese Abasolo pasaron al Irapuato?

“Pero no únicamente Abasolo fue un equipo de logros sino formador de jugadores, porque llegaron a este plantel futbolistas que eran de Irapuato con un sueño de jugar profesionalmente y aquí lo hicieron realidad y no únicamente eso, sino que regresaron a su tierra para jugar con el equipo fresero”.

“Puedo mencionar al arquero Isael Hernández, que fue al Irapuato, jugó también en La Piedad, este si es netamente abasolense; Víctor Saavedra, salió del Abasolo para consolidarse con La Trinca y después fue al Atlante, a ese cuadro fresero también se sumaron los “Cuates” Rivera, Ignacio Ramírez y Alfredo Gallaga, pero ya con mayor experiencia, así como Adrián “Chan” Laguna, hermano del “Filos”, “Squiert” Martínez, David “Chicles” Córdoba entre otros o sea se formaron en los “Delfines”.

“Otro jugador de Abasolo y pilar en ese “Delfines”, incluso formó parte de la selección Mexicana Juvenil, fue Javier “Chino” Delgado, quien terminó jugando para el Irapuato, pero pudo haberse ido al América. Ya como comentario extra, jugadores de Abasolo en diferentes épocas han jugado con la Trinca como Iván “Negro” Espinoza, “Chino” Delgado y “El Delfín” Villegas”.

¿Crees posible que pueda haber un Abasolo como el de los 90s??

“Esto es parte del recuerdo de esa historia de oro que recuerdo del “Delfines” de Abasolo de esa época, en la actualidad está muy lejos de vivirse algo similar, porque se requiere de directivos que estén dispuestos a invertir en armar un buen equipo, pero como el futbol profesional se le ve como negocio y con la pandemia se ve difícil”.

“Eso sí puedo garantizar que aquí en el llano de Abasolo de donde surgimos varios al profesionalismo, hay muchos jugadores con la calidad para figurar en el balompié profesional”.

“Reitero una historia como esta que tiene el Club de futbol Profesional de la Tercera División “Delfines” de Abasolo, está difícil que lo logre un llamado equipo chico”.

“El futbol profesional por mucho tiempo se fue, porque la franquicia del Abasolo fue prestada y después regresó pero como Tercera División. Porque los directivos que lograron el ascenso se comprometieron a dejar equipo de Tercera. La franquicia de Segunda “A” se vendió”.

¿Por qué Abasolo no jugó en Segunda División “A”?

“Recuerdo que Don Toño, Gelasio y Ramón, considerando que Abasolo no tenía la infraestructura además era lo que se pedía para jugar aquí y no haber recursos, buscaron que se jugará en el Estadio “Revolución” como “Freseros”, pero la directiva del Irapuato no dio su anuencia que era lo que se necesitaba”, por ello la franquicia se vendió.

¿Recuerdas la base de esa alineación histórica del “Delfines”’?

“No puedo terminar mi relato sin dar los nombres de los compañeros con los que compartimos esa bonita historia del Abasolo: Isael Hernández; Juan Manuel Rivera, Ernesto Villaseñor, Adrián Laguna, Javier Delgado; José Juan Rivera, Víctor Saavedra, “Chicles” Córdoba; Miguel Amezola, “Casco” Ortiz y Juan Manuel “Squit” Martínez. “Papaya” Medel, José Negrete, “Yegua” Villaseñor, Ricardo Alvarado. Eugenio Conrríquez era el auxiliar técnico.”

¿Qué sientes al recordar ese histórico Abasolo?

“Me siento contento y orgulloso al narrar esta historia y triste también porque no se pudo jugar con el equipo en Segunda División de ascenso y un gusto platicar contigo “Chavalon”, que al igual que yo viviste y conoces de esta historia, que contamos en exclusiva para NOTUS y agradezco su interés por informar sobre el tema, que es de suma importancia e interés no únicamente para la afición de Abasolo sino para los aficionados al futbol municipal, estatal y nacional”. Señaló “Migue” Amezola.

Sabías que… Jugadores como Víctor Saavedra, los “Cuates” Rivera, Ignacio Ramírez, “Chan” Laguna, “Squirte” Martínez, Alfredo Gallaga, “Chicles” Córdoba y “Squirt” Martínez se formaron en el Abasolo para llegar consolidados al equipo Irapuato.