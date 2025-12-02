Delfines de Abasolo busca nuevos talentos y anuncia visorias 

Abasolo, Guanajuato.- Delfines de Abasolo abrió de manera oficial su convocatoria para las visorias dirigidas a jugadores pertenecientes a las generaciones 2004 a 2007, especialmente aquellos con experiencia en Liga TDP o categorías superiores, así como al talento local surgido de las canchas, colonias y comunidades del municipio.

Las pruebas se llevarán a cabo este jueves a las 3:00 p.m. en el Estadio Municipal de Abasolo, un espacio emblemático donde, por años, se han formado los equipos que representan a la ciudad en el fútbol nacional.

Los participantes deberán presentarse con playera blanca y short blanco, cumpliendo los requisitos establecidos para el proceso de evaluación.

Con una amplia trayectoria en el impulso y desarrollo de futbolistas, Delfines de Abasolo reafirmó su compromiso con el deporte local al abrir nuevamente sus puertas para identificar a quienes están listos para dar el siguiente paso en su carrera.

La institución destaca que la oportunidad está puesta, y que serán el esfuerzo, la disciplina y el desempeño en cancha los factores que definirán a los jóvenes que logren avanzar dentro del equipo.