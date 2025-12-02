Abasolo impulsa conciencia ambiental con concurso “Aulas Verdes”

Jóvenes elaboran carteles que promueven el cuidado de la naturaleza y una cultura ambiental en Abasolo

Redacción Notus2 diciembre, 2025

Abasolo, Guanajuato.- La Dirección de Ecología llevó a cabo el concurso “Aulas Verdes”, una iniciativa diseñada para promover el cuidado del medio ambiente a través de la creatividad y la reflexión de los jóvenes.

El evento contó con la presencia del Director de Ecología, Guillermo Vega Ceballos; la Coordinadora de Programas Ambientales, Karla Montserrat Osorio Romero; la Coordinadora de Inspectores, Guadalupe Yajaira Martínez López; y la Supervisora de Ecología, Jessica Liliana Cruz Zavala.

Las autoridades felicitaron a las y los estudiantes por la elaboración de carteles dedicados a la protección de la naturaleza, donde a través de colores, ideas y mensajes destacaron la importancia de preservar nuestros recursos y promover una cultura ecológica en Abasolo. Estas acciones buscan despertar conciencia ambiental desde la educación, impulsando a las nuevas generaciones a convertirse en agentes de cambio comprometidos con un entorno más sano y sostenible.

El Gobierno de Municipal de Abasolo te recuerda que cuidar el planeta es una tarea colectiva, y comienza con pequeñas acciones que forman grandes hábitos.

