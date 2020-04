Dejan locales por alto costo en rentas

Comerciantes de diversos giros establecimientos en el municipio se han visto en la necesidad de dejar los locales en renta,debido a la situación económica que comienza a vivirse en el país y la ciudad a causa del virus covid- 19, así como por el costo tan elevado en rentas.

Cecilia García es una de las comerciantes afectadas que tuvo que cerrar su negocio de productos de belleza, esto debido a que sus ventas han disminuido y no le alcanza para pagar la renta.

“ La situación cada vez está peor … las rentas cada día están más elevadas y con esta problemática que se está presentando no vendemos nada, y no sale ni para la renta del local, es por ello que me he visto en la necesidad de quitar mi negocio y ofrecer mis productos de belleza a domicilio” comentó la comerciante.

Para muchos comerciantes la situación cada día se complica y más aun con el cierre de sus negocios temporalmente ante la contingencia que se vive en la ciudad.

Cecilia busca otra alternativa más para seguir sobreviviendo ante esta situación y poder continuar con su negocio que desde hace varios años un día emprendió con la finalidad de crecer y expandirse en varios puntos de la ciudad, pero ahora esto lo ha detenido y se ha visto en la necesidad de hacer una pausa y vender sus productos entre sus conocidos.