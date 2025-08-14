Manuel Doblado continúa con mejoras a la infraestructura urbana

Manuel Doblado, Guanajuato.- Para seguir conectando más calles y colonias este miércoles, a las 09:30 horas, se dio inicio a los trabajos de pavimentación de la Calle Josefa Ortiz, ubicada en la Colonia Obregón. Con una extensión de 102.20 metros, esta obra beneficiará a los habitantes de la zona y forma parte del compromiso del Gobierno Municipal para mejorar la infraestructura urbana del municipio. La inversión municipal destinada para esta pavimentación asciende a $1,949,402.30.

El acto contó con la presencia del Presidente Municipal, Ing. Adolfo Alfaro, acompañado de los regidores Daniela Loza, Guadalupe Zamora y Rodrigo Rodríguez, así como los habitantes de la colonia, quienes expresaron su satisfacción ante el inicio de estas obras tan esperadas. Durante su intervención, el Presidente Municipal agradeció la participación de la ciudadanía y reafirmó su compromiso de seguir trabajando para transformar a Manuel Doblado, asegurando que cada obra tiene como objetivo mejorar la seguridad y la calidad de vida de todos los dobladenses.

Alrededor de las10:30 horas, se dio inicio a la pavimentación de la Calle Libramiento Independencia, en la Colonia Benito Juárez. Esta obra, que contempla una longitud de 153.47 metros, cuenta con una inversión municipal de $2,476,788.64. En este evento, además de las autoridades mencionadas, estuvo presente la Delegada de la colonia, quien expresó su agradecimiento por el apoyo brindado a la comunidad.

El Presidente Municipal Adolfo Alfaro destacó la importancia de estas obras para garantizar un acceso más seguro y eficiente para todos los habitantes de la cabecera municipal. Recalcó que la pavimentación no solo mejorará la movilidad, sino que también es parte de un esfuerzo integral para atender otras necesidades de la comunidad y seguir promoviendo un entorno de desarrollo y bienestar para los ciudadanos.