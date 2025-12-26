DIF estatal impulsa crianza positiva beneficiando a 21 mil padres

Guanajuato, Guanajuato.– Durante 2025, el Sistema DIF Estatal llevó a cabo mil 211 acciones del programa de Crianza Positiva, beneficiando a 21 mil 970 madres, padres y personas cuidadoras, con el objetivo de fortalecer entornos familiares seguros, respetuosos y protectores para niñas, niños y adolescentes.

Estas acciones forman parte de la estrategia del Sistema Integral de Cuidados, impulsada por el Gobierno de la Gente, encabezado por la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, y se desarrollan a través de talleres impartidos por facilitadores especializados del DIF Estatal.

Los talleres buscan fortalecer las competencias parentales, promover la disciplina no violenta, la comunicación asertiva, la empatía y la regulación emocional dentro del hogar, como elementos clave para la prevención de la violencia y el desarrollo integral de la niñez.

De manera complementaria, se impulsa el programa Aliadas, mediante el cual se capacitó a 103 mujeres, organizadas en 27 grupos de talleres de Crianza Positiva, quienes se inscribieron a través de la plataforma digital del programa.

El director general del DIF Estatal, José Alfonso Borja Pimentel, destacó que el programa está dirigido a mujeres y familias que buscan sumar esfuerzos para garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

“Trabajamos para generar conciencia sobre la crianza positiva, fortaleciendo habilidades que permitan a madres, padres y cuidadores acompañar de mejor manera el crecimiento de sus hijas e hijos, desde el respeto, el buen trato y la protección”, señaló.

Formación y alcance de la estrategia

Los talleres de crianza positiva se desarrollan a lo largo de ocho sesiones, en las que se abordan temas como:

Bases de la crianza positiva.

Cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes.

Observación consciente y mentalización.

Regulación emocional y buenos tratos.

Rutinas, seguridad, disciplina, límites y normas.

Autocuidado de madres, padres y personas cuidadoras.

Durante este periodo, también se logró la formación de 134 personas capacitadoras, integradas en cuatro grupos, quienes ahora replican los talleres en distintas comunidades del estado.

Entre las principales acciones realizadas destacan:

Certificación como facilitador o facilitadora del Taller de Crianza Positiva, emitida por la Secretaría de Economía del Estado.

Certificación como instructor o instructora de programas de capacitación presencial.

Tres mesas de trabajo con niñas, niños y adolescentes impulsores de sus derechos.

26 jornadas de difusión de derechos.

46 capacitaciones al personal operativo de los Sistemas Municipales DIF.

Tres capacitaciones de seguimiento operativo con enlaces de los 46 Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.

Además, se llevó a cabo la conferencia magna “Crianza compartida”, con la participación de 3 mil 741 madres, padres y personas cuidadoras, así como cinco encuentros estatales dirigidos a familias.