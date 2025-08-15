De Guanajuato para el mundo: Netflix revive el caso de Las Poquianchis

México.- Este 10 de septiembre llega a la plataforma de Netflix “Las Muertas”, adaptación de la novela del escritor guanajuatense Jorge Ibargüengoitia, que a su vez está inspirada en el caso de las hermanas González Valenzuela, responsables de la trata y muerte de mujeres en varios municipios como León, Guanajuato y Purísima del Rincón.

La serie conserva el mismo nombre que la novela y narrará los sucesos ocurridos entre 1940 y 1960, en los que Las Poquianchis se encargaban de engañar y amenazar a niñas de 12 a 15 años para prostituirlas y, posteriormente terminar con sus vidas al embarazarse o cumplir los 25 años.

El humor, el suspenso y la brutalidad se combinan para explorar los crímenes de las hermanas, que fueron tejiendo una estructura de violencia en sus burdeles que fue destapada 20 años después. Restos de mujeres y fetos fueron parte de la evidencia de su crueldad.

La producción cuenta con el estilo del director Luis estrada, quien ha hecho películas como “La ley de Herodes”, “El infierno” y “La dictadura perfecta”. Además, grandes personajes en el cine mexicano como Joaquín Cosío y Alfonso Herrera, que ya habían participado en sus proyectos.