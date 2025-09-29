Artistas irapuatenses realizan mural en el teatro de la ciudad

Irapuato, Guanajuato.- ‘Alegoría de la Expresión y la Sonoridad’ es el nombre del nuevo mural realizado por artistas irapuatenses en el exterior del Teatro de la Ciudad, como parte de las actividades para celebrar el noveno aniversario de este recinto cultural.

Gloria Cano de la Fuente, titular del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR), en representación de la presidenta municipal Lorena Alfaro García, mencionó que con este mural se da continuidad a la obra previamente realizada, ‘Danza onírica del ser’, logrando que este espacio ofrezca una mejor imagen urbana y embellezca el Centro Histórico de la ciudad.

“Alegoría de la Expresión y la Sonoridad es un mural en el que el encuentro de la música y las artes escénicas determinan la composición pictórica, representada por una actriz del teatro kabuki y un músico saxofonista”, explicó.

La realización de esta obra implicó un gran reto técnico, pues se desarrolló en un espacio de 11 x 14 metros, en el que participaron los artistas Gabriela Magdaleno, Leslye Andrea Rodríguez, Mónica del Rocío Amézquita, Christian de Jesús Villegas, Víctor Daniel Mendoza y Juan José García, quienes hicieron posible esta creación colectiva.

Leslye Andrea Rodríguez, artista participante, expresó su felicidad por formar parte del proyecto y agradeció a la presidenta Lorena Alfaro, así como a las directoras Gloria Cano y Karina Juárez, por su compromiso con la cultura y por impulsar a los artistas locales, abriendo espacios que preservan y difunden la identidad irapuatense.

“Aunque venimos de diferentes ramas artísticas, todos compartimos algo en común: el amor profundo por el arte y la pintura. En este mural hemos plasmado alegrías, tristezas, duelos, amor y todo aquello que nos hace humanos. Cada trazo lleva consigo una historia y un sentir que, juntos, se convierten en un lenguaje colectivo que hoy regalamos a esta ciudad”, señaló.

Rodríguez añadió que este mural nace en un momento muy especial, pues Irapuato enfrenta retos sociales, pero demuestra la fuerza de su gente. “El arte representado en este espacio es un reflejo de esperanza, un recordatorio de que la belleza, la creatividad y el espíritu colectivo son más grandes que cualquier adversidad”, concluyó.