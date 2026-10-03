Operativo del Ejército y FSPE en Lo de Juárez; detienen a un hombre

Irapuato, Guanajuato.- Una fuerte movilización de elementos del Ejército Mexicano y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) se registró este sábado en la comunidad de Lo de Juárez en Irapuato, donde un hombre fue detenido durante un operativo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:15 del mediodía, sobre la calle 20 de Noviembre, en las inmediaciones de un kínder y una escuela secundaria.

Los elementos de seguridad arribaron al sitio a bordo de varias camionetas y, como parte del operativo, dos calles fueron cerradas de extremo a extremo, impidiendo temporalmente el paso de vehículos y peatones por la zona.

Durante la intervención, los elementos se llevaron detenido a un hombre, aunque hasta el momento no se han dado a conocer públicamente los motivos de la detención ni si se realizó algún aseguramiento relacionado con el operativo.

La presencia de las fuerzas de seguridad generó expectación entre habitantes de la zona debido al despliegue registrado en las inmediaciones de los centros educativos.

El operativo se suma a los despliegues conjuntos que realizan corporaciones estatales y federales en Irapuato.

En meses recientes, el Ejército y las FSPE han participado en acciones coordinadas de seguridad en distintos puntos del municipio, según los boletines de las dependencias.

Hasta el momento, se espera que las autoridades proporcionen información oficial sobre el motivo de la intervención y la situación jurídica del hombre detenido.