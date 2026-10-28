Dan más de 10 mdp a trabajadores por horas extras en el Cervantino

Guanajuato, Guanajuato.- Para reconocer y respaldar el trabajo de las mujeres y hombres que hicieron posible mantener una ciudad limpia, ordenada y segura durante la edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC), el Ayuntamiento de Guanajuato aprobó un presupuesto superior a los 10 millones de pesos destinado a cubrir los gastos operativos de las dependencias municipales.

El recurso autorizado por el Cuerpo Edilicio se dirigirá de manera directa a la atención de erogaciones extraordinarias, tales como el pago de horas extra del personal, suministro de combustible, mantenimiento de unidades de atención y alimentos para las cuadrillas de trabajo.

Los apoyos aprobados abarcan al personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana —incluyendo Policía Preventiva, Tránsito, Protección Civil y Fiscalización—, así como de las direcciones de Servicios Públicos, Alumbrado Público y Obra Pública, quienes mantuvieron guardias permanentes en las calles y recintos de la capital.

“Por eso quiero reconocer a todas y todos nuestros trabajadores municipales. Cubrir horas extraordinarias, combustible o alimentación durante esas jornadas también es reconocer el esfuerzo real que hay detrás de un evento de esta magnitud”, puntualizó Samantha Smith.

Certeza jurídica en la Ex Estación

De igual forma, se aprobó la convocatoria para regularizar 11 locales en el Mercado de Artesanías de la Ex Estación del Ferrocarril, medida que busca dar certeza jurídica a comerciantes locales y promover un comercio ordenado en beneficio de la ciudadanía.

Al término de la sesión, la Presidenta Municipal reconoció la disposición de las y los integrantes del Ayuntamiento para debatir y lograr acuerdos que beneficien a las familias guanajuatenses: “Al final, cada acuerdo que tomamos aquí debe tener una traducción muy sencilla: que Guanajuato funcione mejor y que nuestra gente reciba mejores resultados”.

Apoyan a emprendedores

El gobierno municipal y el gobierno del estado entregaron equipamiento, herramientas e insumos que impulsen el autoempleo y el desarrollo económico de familias guanajuatenses.

Autoridades estatales y municipales entregaron apoyos correspondientes a los programas: Familia Productiva, Apoyo a unidades de producción agroalimentaria, Ganado Productivo, Apoyo a unidades de producción apícola, Granja de Peces y Mi Negocio Pa’ Delante, los cuales fueron posibles gracias a la inversión tripartita del Gobierno de la Gente, el Gobierno Municipal y personas beneficiarias.

La entrega incluyó 117 molinos de nixtamal, 10 silos para almacenar grano, 19 picadoras de rastrojo, un remolque tipo cama baja, 50 núcleos de abejas y 100 mil alevines; con 169 beneficiarios directos y más de 800 indirectos. La gestión que realizó el Municipio fue con la Secretaría de Economía para el programa Mi Negocio Pa’ Delante y con la Secretaría del Campo para el resto de los programas.