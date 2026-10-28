Asesinan a balazos a un hombre en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia San Roque, en Salamanca. Hasta ahora la víctima no ha sido identificada.

El ataque ocurrió sobre la avenida del Trabajo, en el tramo entre las calles Margarita Maza de Juárez y Antonio Díaz Soto y Gama. Según los primeros reportes, la víctima viajaba en su automóvil cuando fue agredida, aunque esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal de Salamanca, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano acordonaron el área, hasta que llegó personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y del Servicio Médico Forense, quienes debían recoger indicios y trasladar el cuerpo para la necropsia.

En relación a lo que pasó no se ha informado cuántos disparos recibió la víctima, cuántas personas participaron en la agresión ni hacia dónde huyeron; tampoco hay detenidos.