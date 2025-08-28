Mazda Ekiden 2025: 10 años de pasos compartidos

Salamanca, Guanajuato.- Con el lema “Diez años, miles de pasos y una misma emoción: correr juntos”,. Este 19 de octubre, Mazda Ekiden celebrará una década de historias compartidas, donde se inform que “la meta no es individual, sino colectiva; un evento que une deporte, cultura y comunidad en una experiencia única”.

Conformada por equipos de cinco corredores que se relevan a través del tasuki, la tradicional banda japonesa que porta el chip de cronometraje, Ekiden ha trascendido en México como un símbolo de esfuerzo colectivo y unión cultural.

Este 2025, Mazda Ekiden cumple 10 años de historia ininterrumpida. Desde 2015, más de 20 mil corredores han llevado el tasuki en Salamanca, Irapuato, Celaya, León y hasta de manera virtual en países como Japón, Estados Unidos, Canadá y Australia.

“El camino ha sido tan diverso como inspirador: en 2015 más de 850 corredores descubrieron en Salamanca una carrera distinta, donde lo importante era correr en equipo. Un año después, la puerta se abrió a la comunidad y familias enteras, vecinos y proveedores hicieron suyo el relevo, fortaleciendo la conexión entre México y Japón”, dice el comunicado.

Al igual se dio a conocer que el crecimiento no paró porque en 2019 participaron más de 3,300 corredores que confirmaron que Ekiden ya no era solo un evento deportivo, sino una tradición esperada,

“Y cuando el mundo cambió, el tasuki tampoco se detuvo; en plena pandemia, Ekiden se transformó en una edición virtual que cruzó fronteras y demostró que correr juntos siempre es posible. En 2024, con más de 2,000 participantes, el formato presencial volvió a llenar de energía las pistas de Salamanca y confirmó que la esencia de Ekiden está en la emoción compartida”

Convocatoria General

La décima edición de Mazda Ekiden se llevará a cabo el domingo 19 de octubre de 2025, de 8:00 a 12:00 horas, en la planta Mazda de Salamanca, Guanajuato (Av. Hiroshima y Av. México–Japón). La distancia total será de 13.8 km, divididos en cinco relevos por equipo.

Las categorías son: Mazda de México, Proveedores, Comunidad e Invitados. Para participar, es necesario tener 18 años cumplidos, formar un equipo de cinco integrantes y aceptar el reglamento de la carrera.

Así puedes ser parte de Mazda Ekiden 2025

El registro será gratuito y con cupo limitado.

Del 8 al 11 de septiembre podrán registrarse equipos de las categorías Mazda de México, Proveedores e Invitados. El 12 de septiembre se abrirá el registro para la categoría Comunidad.

El capitán de cada equipo deberá llenar el formulario en línea correspondiente y enviar en un solo archivo PDF los documentos requeridos (Carta Responsiva y Aviso de Privacidad firmados por todos los integrantes, además de la identificación oficial de cada corredor) al correo: ekiden@mx.mazda.com

Si falta algún documento o firma, el registro no será válido.

Además, se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría. Mazda Ekiden 2025 invita a corredores de Guanajuato y de todo México a ser parte de esta edición histórica que celebra una década de historias, amistades y kilómetros compartidos, porque un tasuki, en diez años, puede unir a miles.