Cuestionan celebración de Independencia en CDMX tras explosión

El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de ser la primera mujer en la ceremonia generó indignación en redes ante la tragedia de Iztapalapa

Redacción Notus12 septiembre, 2025

México.- “Me preguntaron si había alguna novedad para el grito de independencia de este año. Les platico”, posteó la presidenta Claudia Sheinbaum en X, afirmando que será la primera vez que se llevará a cabo por una mujer un “acto importante y fundamental”. Ciudadanos mostraron su indignación por la aparente “falta de empatía” sobre la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa.

Ante la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia en Ciudad de México, entre otras situaciones, mexicanos a través de las redes sociales cuestionaron la celebración pidiendo respeto por las víctimas. Al parecer, piden que se cancele el grito, considerando la tragedia con más de 54 heridos y una lista en la que aumentan los decesos.

Con comentarios como “no hay nada que celebrar”, “deberían de cancelar el festejo del grito y designar todo ese dinero en atender a las víctimas de la explosión en Iztapalapa. ¿Te atreves Claudia?” se hace un llamado a la presidenta para detener los preparativos del 15 y 16 de septiembre.

“Lo que pasó en el Puente de la concordia no puede olvidarse tan pronto y festejar mientras las personas siguen en los hospitales”, dijeron. Anteriormente el gobierno federal expresó solidaridad y apoyo, sin embargo, muchos ciudadanos retaron a las autoridades a guardar luto a las víctimas y ayudar con “acciones” a quienes se encuentran graves.

