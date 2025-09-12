Conmemoran aniversario de tres Áreas Naturales Protegidas en Guanajuato

Guanajuato.- Como parte de las acciones que se promueven por la conservación del medio ambiente, el Gobierno de la Gente a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente SAMA conmemorará durante el mes de septiembre el aniversario de tres Áreas Naturales Protegidas (ANP), Presa de Neutla, Sierra de los Agustinos y Parque Metropolitano respectivamente.
Del 15 al 25 de septiembre serán las fechas de aniversario en las que en coordinación con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial PAOT y los municipios donde se encuentran las Áreas Naturales Protegidas se llevarán a cabo actividades que contribuyen a su cuidado y protección entre las que destacan:
- Reforestaciones.
- Recorrido para identificación de aves.
- Capacitación virtual en el uso de la aplicación Google Earth para el manejo de recursos naturales.
- Pláticas sobre la prevención de incendios forestales.
- Conferencia sobre el fenómeno migratorio de la mariposa monarca.
- Exposiciones fotográficas.
- ¿Como realizar un monitoreo biológico?
- Conociendo la biodiversidad de Áreas Naturales Protegidas.
Cabe destacar que el Área Natural Protegida Presa de Neutla y su Zona de Influencia, se ubica en el municipio de Comonfort, su principal característica y el atractivo visual es el humedal que tiene una capacidad de 5 millones de metros cúbicos y que abarca una superficie de 500 hectáreas.
En esta zona que cuenta con un total de 165 especies de fauna, de las cuales 9 son anfibios, 19 reptiles, 22 mamíferos y 115 aves, representa igualmente también un sitio descanso y alimento tanto para aves residentes como aves migratorias y es un sitio perfecto para los amantes de observación de aves.
Por otra parte, la Sierra de los Agustinos se ubican en el Acuífero de los Agustinos y representa un sitio importante de la ruta migratoria de la mariposa monarca, ya que en estos ecosistemas encuentra las condiciones apropiadas para el paso seguro, y su alimentación y pernocta.
En esta Área Natural Protegida se pueden encontrar bosques de encino, de pino y bosque mixto encino-pino, además de contar con diversidad de ecosistemas, que permite se albergue fauna silvestre de hasta 291 especies de las cuales 8 son anfibios, 31 reptiles, 217 aves y 35 mamíferos.
Así mismo, el Parque Metropolitano que es zona un importante espacio de recreo y esparcimiento para la gente de León, cuenta con una superficie de 337.63 hectáreas, es hábitat de importantes aves migratorias, forma parte de la ruta migratoria del centro del país y comprende el cuerpo de agua más grande del municipio, que recibe los escurrimientos de los arroyos la Patiña, Calvillo, los Castillos, la India, Ibarrilla, Ojo de Agua de los Reyes y Hondo.
El parque, es hábitat de 18 especies de aves acuáticas, entre las que destacan la garza gris (Ardea herodias), pelícano blanco (Pelecanus erythrorhynchos), cerceta alas azules (Anas discors) y pato golondrino (Anas acuta).