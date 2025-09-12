Fiscalía y Policía de Irapuato refuerzan coordinación para mejorar la seguridad

Irapuato, Guanajuato.- En una mesa de trabajo que sostuvieron Israel Aguado Silva, Fiscal Regional y el secretario de Seguridad Ciudadana del Municipio de Irapuato, Luis Ricardo Benavides Hernández, se reafirmó la estrecha relación de trabajo basada en el compromiso y colaboración interinstitucional, lo que ha llevado a obtener logros favorables hasta el momento.

En este encuentro, los funcionarios realizaron el análisis de casos delictivos registrados en el municipio y se evaluaron los resultados, acciones y estrategias que ambas instituciones tienen como objetivos con el fin de intercambiar información que ayude a robustecer cada caso y llevar ante la justicia a los presuntos implicados.

El secretario Luis Ricardo Benavides Hernández, reconoció y agradeció el apoyo incondicional de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato al trabajo que la Policía Municipal de Irapuato realiza todos los días, contribuyendo así a la paz y tranquilidad de la ciudadanía.

Ambos funcionarios acordaron continuar fortaleciendo este esquema de trabajo y coordinación, así como incentivar la cultura de la denuncia, fomentando la participación ciudadana en materia de seguridad.