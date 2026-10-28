Cuerámaro arranca pavimentación de dos calles con inversión de 7.8 millones de pesos

Cuerámaro, Guanajuato.- La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó el arranque de la pavimentación de dos calles en el municipio de Cuerámaro, con una inversión conjunta de 7 millones 813 mil 179 pesos para mejorar la movilidad y las condiciones de seguridad de las familias.

Una de las obras se realizará en la calle Adolfo López Mateos, en la comunidad Puerta de la Reserva, vialidad que da acceso a la Universidad del Bienestar y conecta con la parte alta de la localidad. La segunda intervención corresponde a la calle 17 de Septiembre, en el tramo comprendido entre Francisco Javier Mina y Salazar, en la cabecera municipal.

Pavimentarán calle de acceso a la Universidad del Bienestar

La pavimentación de la calle Adolfo López Mateos contempla una inversión de 4 millones 147 mil pesos. De este monto, el Gobierno del Estado aportará 4 millones 23 mil pesos y el municipio 123 mil pesos.

Los trabajos comprenden 247 metros lineales de pavimento de concreto hidráulico, además de banquetas, guarniciones, señalética y obras en la red de agua potable, incluidas 24 tomas domiciliarias.

La intervención forma parte del programa Embelleciendo Mi Colonia, de la Secretaría del Nuevo Comienzo (SENCO), enfocado en infraestructura en zonas urbanas y rurales.

Durante el arranque, la gobernadora señaló que el uso de recursos públicos en beneficio de las familias permite transformar las comunidades y mejorar sus condiciones de vida.

Invertirán más de 3.6 millones en la calle 17 de Septiembre

La segunda obra corresponde a la pavimentación de la calle 17 de Septiembre, en la cabecera municipal, con una inversión de 3 millones 666 mil 179 pesos, aportados por el Gobierno del Estado mediante recursos destinados a infraestructura social.

El proyecto contempla 171.56 metros lineales de pavimentación con concreto hidráulico y mil 31 metros cuadrados de arroyo vehicular, además de banquetas y guarniciones.

También se realizarán trabajos en la red de agua potable, con 356 metros lineales de tubería, reparación de una caja de válvulas y 24 tomas domiciliarias. La intervención incluye la colocación de señalética.

Libia Dennise afirmó que su administración continuará trabajando con el municipio para impulsar obras de infraestructura y programas sociales.

Cuerámaro tiene ocho proyectos autorizados

Para Cuerámaro se autorizaron ocho proyectos de pavimentación, con una inversión estatal de 35 millones 795 mil 461 pesos. Las obras se distribuirán en la cabecera municipal y en comunidades como Puerta de la Reserva, El Saucillo, Cerrito de Agua Caliente y La Palma.

Además, durante 2025 se asignaron 3 mil 759 tarjetas de apoyos sociales para mujeres, mientras que para 2026 se reportan otras 3 mil 644.

En el sector agrícola, el municipio cuenta con programas como Agricultura del Futuro, Mi Familia Productiva, Caminos Rurales, Tecnificación Agrícola y Seguros Agropecuarios.

Durante la actual administración estatal se han autorizado 413 apoyos para Cuerámaro, con una inversión estatal de 15.8 millones de pesos. Para 2026, se autorizaron 6.4 millones de pesos del Estado para 218 acciones en beneficio de mil 126 personas.

En el evento estuvieron presentes Humberto Hernández Martínez, presidente municipal de Cuerámaro; Rosario Corona Amador, secretaria del Nuevo Comienzo; integrantes del Ayuntamiento y habitantes del municipio.