Arranca hoy el Festival del Día de Muertos en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Este miércoles inicia el Festival del Día de Muertos 2026, en su edición número 8. Será del 28 de octubre al 2 de noviembre y tendrá la Ofrenda Monumental en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, exhibiciones de Videomapping en la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato y Plaza de San Roque, Callejoneadas Macabras, Desfile de Calaveras y Catrinas, Procesión de los Angelitos, el recorrido “Al Cruzar el Umbral” y el Túnel de la Muerte, en la calle Subterránea.

Tapete de la Muerte

También fue presentado el programa de la XIX Muestra Internacional de Arte Efímero “El Tapete de la Muerte” que organiza la asociación civil Manos Unidas de Guanajuato. En esta edición, programada para el 2 de noviembre, tendrá la participación de países como Japón, España, Nicaragua, Honduras, Francia y El Salvador.

La organización, que encabeza Pedro Chacón, dio una rueda de prensa en la que Verónica Chacón hizo una presentación general del evento en el que esta vez se unen las ideas de dos mundos, uno que va hacia la luz y otro al Mictlán o sea el inframundo.

Hicieron su entrada al salón de la concurrida rueda de prensa la muerte que representa la época de la colonia y la muerte prehispánica. Realmente disfraces muy originales y espectaculares.

En Manos Unidas de Guanajuato también participa la licenciada Alicia Jasso integrante de la organización general de dicha agrupación.

Se han registrado más de 120 equipos de petateros originarios obviamente de Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala y Nuevo León, así como los petateros del Camino de Santiago, España.

El Tapete de la Muerte se elabora en las calles del centro histórico de Guanajuato, utilizando elementos naturales y orgánicos como aserrín de colores, pétalos de flores, semillas, tierra y marmolina. Rinde homenaje a los fieles difuntos y representa el camino o la ofrenda visual para recibirlos.

En la rueda de prensa estuvieron Carlos Rendón de la Compañía Regional de Danza; Laura Álvarez Ramírez representante de la asociación Quetzalcóatl de la república mexicana; Rafael Gutiérrez Delgadillo director de TV4; Luis Adrián Peña, de Desarrollo Económico de Salamanca; Luis Espinoza del Consejo de Promoción Turística; Connie Vallejo Cortés, de la Secretaría de Turismo e Identidad.