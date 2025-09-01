Violencia en fiesta patronal: lenta respuesta de autoridades de Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo, Guanajuato.- Una persecución de dos camionetas a un vehículo durante la fiesta patronal de la comunidad El Durazno de Fonseca en Pueblo Nuevo dejó un saldo de una persona fallecida y otra privada de la libertad. Los vecinos reportaron la situación, pero las autoridades dejaron de contestar los reportes más de media hora, ni patrullas ni ambulancias dieron respuesta inmediata.

De acuerdo a los testimonios, mientras se llevaba a cabo la celebración a primeras horas de la madrugada de este lunes, los atacantes dispararon en varias ocasiones, resultando herido de gravedad un vendedor de pan cuya edad se aproxima a los 60 años, cuya muerte fue confirmada. Además, un joven de 25 años identificado como Pedro fue llevado contra su voluntad por los hombres armados.

Al parecer, tras pedir auxilio a personal de seguridad del municipio y ver que no llegaban, marcaron nuevamente al sistema de emergencias sólo para darse cuenta que ya no respondían.

Entre los daños materiales está una camioneta blanca Chevrolet Silverado con impactos de bala. Al arribar las autoridades, se confiscó el vehículo y una camioneta café Chevrolet Explorer.

La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para determinar la mecánica de los hechos, así como de deslindar responsabilidades. No obstante, el ayuntamiento de Pueblo Nuevo ha omitido el tema.