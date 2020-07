¿Cuáles son las tendencias que definirán la experiencia de los usuarios online este año?

Este año ha llegado lleno de nuevas tendencias dentro del panorama de la experiencia del consumidor. Sin embargo, los asistentes de voz que dan la posibilidad de mantener conversaciones, el final de las interacciones basada en botones, y la incorporación de los recursos biométricos, son alguno de los aspectos que cambiarán con las nuevas formas de llevar a cabo las experiencias del mundo digital.

Está surgiendo un nuevo panorama digital destacado principalmente por la diversificación de los dispositivos y por el surgimiento de nuevas maneras de llevar a cabo las interacciones. Con los avances tecnológicos que han ido apareciendo como son la realidad aumentada y la realidad virtual, surge la posibilidad de desarrollar la creación de experiencias digitales.

Seguidamente, destacamos aquellas tendencias que mejor te van a ayudar con la experiencia del usuario:

1. Interfaces gráficas sin botones

Las interfaces con botones están llegando a su fin gracias al surgimiento de las nuevas formas de interacción como son la voz y los gestos. El objetivo de esto, será poner en marcha nuevas interfaces que consigan adaptarse a dichas interacciones dejando a un lado los botones. Esto quiere decir que, la tecnología irá evolucionando hacia la implantación de interacciones mediante los gestos para realizar determinadas acciones de manera fácil.

2. UX aplicado a todo, menos a las pantallas

En un futuro no muy lejano, las interfaces de interacción van a pasar a ser muchas de las que hay hoy en día. El objetivo será poder ofrecerles a los usuarios interacciones fáciles, efectivas y sencillas, pero con una distinción como es la ausencia de pantalla, ya que los mismos usuarios van a ir interactuando con todas las marcas desde diferentes dispositivos.

3. Interfaces Agnósticas

Fluida y funcional debe ser la experiencia del usuario, distintivamente del dispositivo que se esté utilizando en cada momento. En un ecosistema en el que hay multitud de dispositivos, el diseño de dichas interfaces tendrá una gran demanda en el futuro por parte de los consumidores.

4. Asistentes de voz con lenguaje más natural

Conforme los asistentes de voz van cogiendo más presencia en los hogares, se irá observando nuevos avances en el procedimiento del lenguaje natural. Asimismo, los avances en inteligencia artificial van a facilitar la realización de tareas sobre archivos adjuntos o la ejecución de determinadas acciones más detalladas. De tal manera, que a través de esto se podrá conversar de forma más natural mediante los ayudantes virtuales. Cada vez, se necesitarán más diseñadores de interfaces de voz, para convertir experiencias conversacionales en experiencias digitales para los clientes.

5. Aumento de la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada

Cuando aparezca el 5G y cuando se pueda renderizar en la nube, se va a producir un aumento en la tecnología que se va a empezar a utilizar gracias al aumento del almacenamiento como es la realidad aumentada. Estas nuevas formas de interaccionar con la realidad en un entorno imaginario van a dejar de ser falsas para convertirse en elementos clave de las experiencias digitales.

6. Personalización de experiencias mejorada

La personalización de las experiencias digitales al llevar años siendo utilizada no es una tendencia nueva. No obstante, el problema de la personalización no es solo cuestión de recopilar datos, sino tiene que ver con la manera de unificar dichos datos en una estrategia común de todas las empresas. De hecho, en la actualidad, los usuarios notan la personalización como algo atractivo, y cada vez se sienten más cómodos con experiencias en las que esté presente aquello que les interesa.

7. Análisis de datos en la investigación de usuarios

A medida que la analítica de datos vaya prosperando, se visualizará mejor en la manera en la que se constituye en la exploración de los usuarios para ofrecer un punto de vista más cercano.

De tal forma, la investigación que se va a llevar a cabo con los usuarios mediante técnicas para la usabilidad web de tu tienda online, entre otros, se va a poner en práctica en una de las fases más importante de todo el proyecto digital.

8. Del User Experience al Intelligent Experience

Las nuevas tendencias en tecnología han hecho evolucionar el concepto del User Experience hasta el concepto Intelligent Experience, en el cual la inteligencia forma parte del journey de un consumidor, ya que de esta forma se mejora la experiencia del mismo en todas las interacciones que se lleven a cabo con una empresa.

9. Empleo de recursos Biométricos

Cada vez es más normal ver cómo las empresas hacen uso de recursos de biométrica con el fin de simplificar la experiencia de los clientes poniendo en marcha experiencias lleven a cabo procesos más cortos.

10. Digitalización de retos sostenibles

Conforme la sociedad sea más sostenible, el mundo online elaborará contenidos que reflejen las políticas sostenibles de las empresas en negocios digitales. Cada vez encontramos más consumidores concienciados con el consumo ecológico y con las dinámicas de consumo medioambientales y sociales.

No obstante, en este proceso de digitalización sostenible existe una doble vertiente, por un lado, existen iniciativas destinadas a que los consumidores conozcan el impacto del CO2 y, por otro lado, con la elaboración de proyectos destinados a darle motivación a las empresas a través de certificados para aquellos que alcanzan los objetivos marcados.