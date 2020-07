COVID-19 se extiende, no respeta posición social, género, tampoco edades

Por Chavalón

Irapuato, Guanajuato.- Cada quien es libre de pensar y actuar como mejor le conviene y va de acuerdo a sus creencias, hay quienes no creen que este llamado “fantasma” del coronavirus no existe porque no lo ven y se olvidan de tomar las medidas preventivas de salud para protegerse y proteger a los demás; sin embargo lamentablemente varias personas que no creían y que ahora sufren el padecimiento, invitan a la ciudadanía a que se cuiden, porque las cifras que se vienen dando están muy por debajo de la realidad hay numerosas personas infectadas que no acuden a los hospitales y esto parece haberse salido del control del sector salud.

Usted, si usted amigo lector ¿Cuántas personas conoce o le han mencionado quienes están enfermos de COVID? Ya no vamos a mencionar el gobierno porque para él o para algunos, todo está controlado y vamos a la baja, cuando la realidad es otra. Porque no es lo mismo lo que vienen viviendo y sufriendo los médicos y enfermeras, así como las familias que están enfermas a lo que se les informa.

La situación es que la salud está en manos de cada uno de nosotros y si hay formas de prevenir el contagio nada cuesta con utilizar cubre bocas, lavarse las manos y evitar andar donde hay gente, mantenerse en casa los que puedan porque lamentablemente los comerciantes tienen que salir y Dios que los socorra y proteja, así como los padres de familia que tienen que trabajar y los negocios que van quedando los propietarios tienen que echarle ganas, porque es triste escuchar cuántos cuantos negocios están cerrando y cuantos desempleos se está registrando.

Cada quien puede opinar lo que quiere y expresar lo que siente, estas líneas son escritas en base a lo que se está viviendo en la comunicación que se tiene con funcionarios de diferentes municipios, empresarios, comerciantes y gente en general, que vive en carne propia esta “nube que ha envuelto el coronavirus” y que se extiende a pasos agigantados contagiando a chicos y grandes, causando muerte y lamentos, tristemente.

Si el gobierno en su diferente nivel, tiene su personal punto de vista es su responsabilidad. Pero para que esperar; la ciudadanía como siempre tiene que hacer su parte y tomar las medidas de protección necesarias, si no se cree que haya COVID, para qué esperar que sufran el contagio, si no creen ya no lo hagan por ustedes sino protejan a los demás.

Decía Mahatma Ghandhi: “La política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y oración sin caridad”, son los factores que destruyen al ser humano.

Así que superar las adversidades de la vida son el carácter, esperar que la ciencia haga su parte para controlar la pandemia por el bien de la humanidad y que el actuar de los políticos hagan su parte basado en los principios, con sabiduría, que el pueblo no merece caridad sino resultados, que no piensen en enriquecerse sin trabajar, sin moral.

Son momentos de la unidad no de unos cuántos sino de todo el País, México ha tenido varias pruebas y la gente formando cadenas, mano con mano ha salido adelante, se ha levantado y eso ha hecho que este País sea grande, fuera políticas y colores, está primero la salud de la gente y es tiempo de unirse, si se ve religiosamente somos un País con gran Fe en la Virgen de Guadalupe, siempre acudimos al nombre de Jesús en malos momentos, hoy es tiempo de tomar las medidas de salud preventivas aunadas a la oración, porque el virus sea controlado, por los enfermos y evitar que siga muriendo gente.

¿Usted amigo lector tendrá su personal punto de opinión y es respetable? Nadie se imaginó que el ser humano en todo el mundo pasaría por esta difícil prueba que se está pasando con la presencia del Coronavirus, es momento de la reflexión para cuidarnos y cuidar a los demás.

Se dicen muchas cosas sobre el COVID-19, no se sabe si porque la gente sabe o por ignorancia, pero en estos momentos el problema se ha venido agravando y no parece tener control. Pero es lamentable ver como hay importantes sectores del municipio con gente que no valora su vida ni la de otras personas, en fiestas, convivencias, caminando sin protección. ¡Bueno hay lugares donde la gente se ríe si ve a una persona con cubre bocas!, así está la situación.

Municipios como Manuel Doblado, Cuerámaro. La gente anda como si nada. En Pénjamo y Abasolo, poco a poco van tomando conciencia. Pero Irapuato tiene sectores donde la ciudadanía parecer desconocer la realidad que se vive. Esta es una opinión Notus. ¿Usted amigo lector tendrá su punto de vista?, ¡Cuídense el bien vivir nada cuesta!